«Я показал то, чего люди не видели никогда»: Появилась сенсационная реконструкция падения "Боинга" в Перми

Расследование причин катастрофы продолжалось больше пяти лет. Скрин видео с канала 3D Gamer на You Tube

- Считаю, что лучше за две минуты наглядно показать, как все происходило, чем часами это расписывать и подстраивать разные картинки, - рассказывает корреспонденту «КП-Пермь» автор канала 3D Gamer, реконструировавший падение «Боинга» в Перми.

Страшная авиакатастрофа, потрясшая не только Пермь, но и всю страну, произошла 14 сентября 2008 года в 5 утра на границе Свердловского и Индустриального районов. Самолет, совершавший рейс Москва - Пермь, рухнул на железнодорожные пути. На борту находилось 82 пассажира (в том числе 7 детей) и 6 членов экипажа. Погибли все. Расследование причин катастрофы продолжалось больше пяти лет. Уголовное дело закрывали и снова открывали. И так четыре раза.

Межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу, что причиной трагедии стала потеря пространственной ориентировки экипажем. Виновным признали командира судна Родиона Медведева, в крови которого нашли алкоголь. Следователи говорят, что по делу было проведено около 200 судебных экспертиз - медицинские, химические, молекулярно-генетические, взрыво-технические, авиационно-технические. В результате была собрана достаточная доказательная база, подтверждающая виновность Медведева.

Автор канала 3D Gamer на You Tube Олег занимается реконструкцией авиакатастроф больше года. В его коллекции есть ролики с моделированием различных ситуаций: отключение электроники во время полета, выключение двигателя на взлете, ролики самых жестких аварийных посадок, ситуации, когда самолеты исчезают с радаров и реконструкции авиакатастроф, как реально случившиеся, так и выдуманные.

- Недавно в интернете я наткнулся на аудиозапись переговоров пилотов «пермского Боинга» с диспетчером, - рассказывает Олег. - До этого о трагедии я не слышал. Почитал подробности и в голове сразу созрела идея смоделировать ситуацию.

Реконструкцию авиакатастрофы Олег сделал в авиасимуляторе, где воссоздан весь земной шар в масштабе 1 к 1. Здесь можно пролететь абсолютно над любым местом на планете, есть даже Зона 51, загадочные круги на полях - в общем все, что есть на Земле.

- Я даже свой дом находил, - говорит Олег. - Внешне, конечно, он не весьма точен, но он есть, стоит на своем месте и улице, и это главное. Надо не забывать, что это, в первую очередь, авиасимулятор и подробная детализация здесь не требуется, хотя она на достаточно неплохом уровне. Специальных аксессуаров в виде штурвала или педалей у меня нет. Все делаю на обычной клавиатуре. Создавать ролики несложно, сначала я нахожу записи разговоров пилотов с диспетчерами, по ним у меня вырисовывается промежуток времени до столкновения с землей, еще немного информации берется из официального заключения МАК - там узнаю полезные данные в плане углов крена, высоты и другие исходные, после пролетаю несколько дублей, почему несколько, потому что пытаюсь воспроизводить ту самую траекторию в реальном времени, потом немного монтажа, тряска камеры и выкладка.

Олег объясняет, что авиакатастрофа в Перми воссоздана почти в точности, за исключением времени суток и погодных условий.

- Трагедия с «Боингом» произошла ранним утром, когда солнце еще не взошло и было довольно темно, поэтому моделировать ее в реальном времени было глупо - зрители практически ничего бы не увидели и не поняли, - объясняет Олег. - Вообще свои видео я создаю не столько для реконструкции, сколько для передачи эмоций, чтобы показать последние секунды перед катастрофой. Я могу показать, пусть и примерно, то, чего люди не видели никогда или могли себе это представить, только посмотрев художественные фильмы.