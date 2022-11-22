Эпидемия гриппа в Приволжье начнется в декабре

«Свиной грипп» опасен серьезными осложнениями. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Есть две новости: плохая и хорошая. Плохая - в Приволжье уже регистрируются первые случаи гриппа, хорошая - еще остается неделя - две, чтобы вакцинироваться и защитить себя от тяжелого заболевания.

В середине ноября эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в большинстве регионов Приволжья стабильная: показатели заболеваемости находятся ниже эпидемического порога, случаи гриппа пока единичные.

Но опасная болячка уже начинает поднимать голову: к примеру, в Марий Эл на днях был лабораторно подтвержден грипп у девятилетнего ребенка. А спустя сутки выявили еще три случая гриппа А (H1N1), на этот раз у взрослых. Все четверо оказались непривитыми. Растет превышение еженедельного эпидемического порога по заболеваемости и в Башкортостане.

- В этом сезоне циркулирует вирус гриппа А (Н1N1), - объясняет заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. - Эта инфекция и так характеризуется тяжелым клиническим течением болезни, а в предстоящем эпидсезоне грипп будет опасен особо. Чтобы понять, почему, давайте вспомним начало пандемии коронавируса. В этот период шла постоянная борьба между вирусами SARS-CoV-2 и высокопатогенным вирусом гриппа. Каждый раз ситуация была разная: в первый год грипп от нас ушел совсем. Сейчас циркулируют менее патогенный «омикрон» и «цербер», поэтому вирус гриппа - «на коне».

Эпидемиологи прогнозируют, что эпидемия гриппа может начаться уже в декабре. А после новогодних каникул, когда все вернутся в коллективы, ситуация может стать особенно опасной.

Серотип вируса гриппа А (H1N1) является наиболее распространенным, его еще называют «свиным гриппом». После заражения у пациента начинает быстро прогрессировать первичная вирусная пневмония, которая, в отличие от бактериальной, не чувствительна к антибиотикам. А если болезнь не лечить, то ситуация может привести к летальному исходу.

Поэтому значение прививки от гриппа в предстоящем эпидсезоне наиболее значимо. Напомним, у желающих вакцинироваться остаются последние дни, чтобы это сделать. Затем еще в течение двух недель должен выработаться иммунитет.

В поликлиниках и мобильных пунктах сейчас прививают в основном трехкомпонентной вакциной «Совигрипп», но эпидемиологи отмечают, что к 2025 году Россия перейдет на четырехвалентную вакцину от гриппа. Это решение уже принято на национальном уровне.

ВАЖНО

Симптомы гриппа

Лихорадка (повышение температуры), кашель, боль в горле, насморк, миалгия (боль в мышцах), тахикардия, головная боль, озноб и слабость. В отдельных случаях - тошнота, рвота или диарея.

«Свиной грипп» опасен серьезными осложнениями со стороны дыхательной системы (пневмония, бронхит), верхних дыхательных путей (отит, синусит, трахеит), сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит), нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, невралгии).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько людей имеют защиту от гриппа

Башкортостан 1 451 173 (36,2% от совокупного населения)

Марий Эл - 225 591 (33,6%)

Татарстан - 1 764 880 (47,5%)

Удмуртия - 583 944 (65,8%)

Пермский край - 851 000 (30%)

Пензенская область - 600 180 (47,1%)

Оренбургская область - более 834 000 (44,2%)

Самарская область - более 1 000 000 (около 30%)

Ульяновская область - 443 553 (58%)

Нижегородская область - более 1 000 000 (34,05%).

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