За взятку в три миллиона пермского чиновника приговорили к 4 годам

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ленинском районном суде прозвучал приговор бывшему руководителю Управления капитального строительства Пермского края Дмитрию Левинскому. За получение взятки в 3 миллиона рублей от субподрядчика строительства пермского зоопарка экс-чиновника приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Дмитрий Левинский также должен будет выплатить штраф в размере 15 миллионов рублей. Кроме того, ему 2,5 года будет запрещено занимать руководящие должности.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, взятку Левинскому дал директор ООО «Инвестжилстрой» Алексей Шилов за заключение без конкурсных процедур свыше 10 договоров подряда, в том числе при строительстве зоопарка и подготовке завода им. Шпагина к проведению Дягилевского фестиваля.

В ходе прений прокурор просил приговорить Дмитрия Левинского к 11 годам лишения свободы и штрафу. Сам же Левинский в последнем слове вины не признал. Он заявил, что всегда работал честно и взяток не брал.

Напомним, всего в отношении Дмитрия Левинского было возбуждено пять уголовных дел. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями при сносе гаражей в Разгуляе, берегоукреплении набережной в Усть-Качке и строительстве детской поликлиники в Кировском районе, а также в мошенничестве при строительстве зоопарка и хищении при этом 350 с лишним миллионов рублей.

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