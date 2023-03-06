Снимали линолеум, откручивали раковины и пристраивали питомцев: как волонтеры помогали эвакуироваться жителям дома на Куйбышева, 143

Волонтеры носили тяжелую мебель и бытовую технику. Фото: пермский поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Много лет пермский поисковый отряд имени Ирины Бухановой помогает искать пропавших людей, работает в патриотических клубах и помогает собирать гуманитарную помощь для бойцов в зоне СВО. И когда волонтеров попросили помочь эвакуировать пенсионеров из опасного дома на Куйбышева 143, они сразу же согласились.

- Для этого нужны были не только руки, но и транспорт, - рассказывает руководитель поискового отряда им. Ирины Бухановой Ксюша Котова. - Мы бросили клич в соцсетях, и люди откликнулись. Кто-то, чтобы помочь людям, приезжал на своих Газелях, кто-то на легковушках с прицепами.

Фото: пермский поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Четверо суток 25 волонтеров помогали жильцам опасного дома выносить мебель и вещи, перевозить все это на склад или в другое жилье. Помогали всем, чем могли: откручивали раковины, выносили шкафы, холодильники, диваны, кто-то из ребят даже спины надорвал.

- Многие жильцы забирали с собой все вплоть до ванн, унитазов, фанеры со стен и линолеума с пола, - говорят волонтеры. – Мы никому ни в чем не отказывали, да и вообще за эти дни мы всех жильцов по именам узнали, все их проблемы и всех их животных. Понятно, что на людей в одночасье свалилась масса проблем: было непонимание, куда ехать? как надолго? Нам приходилось объяснять, что временное жилье им предоставят на месяц, а если жильцы сами арендуют квартиру и предоставят договор аренды, то эти деньги им компенсируют по нормам, как прописано в постановлении. В итоге кто-то уехал к родственникам, но большинство – в пункты временного размещения: в две гостиницы или общежитие на улице Народовольческой.

Волонтеры помогали жильцам аварийного дома четыре дня. Фото: пермский поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Понятно, что в гостиницу со всем домашним скарбом не поедешь, поэтому администрация города выделила чистый и теплый склад, куда под опись свозили вещи жильцов, там они будут храниться до тех пор, пока люди не получат выплаты и не определятся со своим новым жильем.

Еще одна проблема, что делать с питомцами, которые были у жильцов. А ведь в доме на Куйбышева были не только кошки и собаки. У одного мужчины в комнате на третьем этаже даже жила коза!

Вид дома изнутри. Фото: пермский поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

- Мы не только искали передержку для животных, но и готовы были за свои деньги оплатить их проживание в гостинице, - говорят волонтеры. – Благо, со своей козой мужчина в гостиницу не поехал, а пристроил ее к кому-то из знакомых.

Волонтеры помогали жильцам не только носить вещи. Для одной бабушки, у которой не было денег, они сходили в магазин и купили продукты. Также помогали женщине с лежачей дочкой-инвалидом. У девочки поднялась высокая температура, сейчас эту семью определили в санаторий.

Благодарные жители приносили волонтерам конфеты и цветы. Фото: пермский поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

- Мы со всей душой пришли на помощь людям, попавшим в непростую ситуацию, и кто-то потом, после переезда, даже приносил нам конфеты и от всей души благодарил, - объясняют волонтеры. - Но за эти дни нам пришлось выслушать и немало нелицеприятного. Были люди, которые категорически не хотели переезжать. К примеру, одна бабушка, которая получила это жилье 30 лет назад, как временное, и очень боялась ехать в очередное временное жилье. Мы объясняли людям: «Вам срочно нужно переезжать, дом может рухнуть в любую минуту», а они ни в какую, мол: вам наша земля понадобилась, вот вы и гоните нас, а этот дом еще лет 40 лет простоит. Были и агрессивные жильцы, которые и угрожали, и за одежду хватали. Кто-то даже требовал с волонтеров: «Дайте мне 3,5 миллиона, я перееду». Еще было неприятно, когда люди говорили: «Вам платят, чтобы нас перевозили» или «Вы грузчики, вот и носите вещи». Мы сдержанно отвечали, что мы не грузчики, а волонтеры, но никому, несмотря на подобные заявления, в помощи не отказывали. Причем, чтобы объяснить людям необходимость эвакуации, на Куйбышева, 143 даже работал психолог нашего отряда.

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