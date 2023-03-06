Три тройки Фестиваля пермского искусства

Сказка «Иван - соленые уши» основана на традициях и обычаях Пермского края. Фото: Андрей Чунтомов.

- Мы давно думали о том, чтобы создать фестиваль, в котором показать всю многогранность пермского искусства, - рассказала директор «ПермьКонцерта» Ирина Кулева. - И вот теперь к 300-летию мы подготовили Фестиваль пермского искусства, в котором в течение трех месяцев будет представлено 30 разнообразных событий. Вот такие три тройки.

Фестиваль пермского искусства откроется в ДК имени Солдатова 12 марта большим гала-концертом (6+), в котором примут участие хоровая капелла мальчиков и юношей, симфонический оркестр «Орфей», а в качестве солистов выступят наши земляки, ныне получившие всероссийскую известность. Это ведущая солистка Мариинского театра Лариса Юдина, концертмейстер симфонического оркестра Московской государственной консерватории им. Чайковского, скрипачка Елена Корженевич, а также юный пианист Лев Бакиров, победитель всероссийского телеконкурса «Синяя птица».

Юный пианист Лев Бакиров. Фото: Андрей Чунтомов.

- Это те люди, которые продолжают с гордостью называть себя пермяками, проводят в Перми концерты и мастер-классы, - отметил художественный руководитель симфонического оркестра «Орфей» Петр Юрков. – И мы планируем в гала-концерте показать действующих звезд и зажечь новые.

Завершится же фестиваль 12 июня на эспланаде Большим хоровым концертом, в котором примет участие большой сводный хор из 500 человек в сопровождении оркестра «Орфей» (6+). Прозвучат песни пермских композиторов Геннадия Широглазова, Виктора Пантуса, Никиты Широкова, Дмитрия Батина, Владимира Белунцова, Петра Куличкина, Василия Куликова.

От мюзикла «Капризка» до оперы про Ивана Семенова

Три месяца между открытием и закрытием фестиваля будут наполнены разнообразными музыкальными событиями.

Целью фестиваля является знакомство жителей нашего города с пермскими композиторами, писателями, поэтами, исполнителями и артистами, он даст возможность пермякам обратить внимание на творчество земляков. В программу фестиваля войдут премьерные концертные программы, подготовленные специально к юбилею города. Детскую часть программы наполнят музыкальные спектакли на основе пермского фольклора, уральских сказок, посвященные природе Прикамья, а также на основе произведений детских пермских писателей.

Расскажем о наиболее ярких фестивальных событиях, рассчитанных на детей.

26 марта в концертном зале Дворца детского и юношеского творчества зрители услышат оперу композитора Дмитрия Батина «Страсти по Ивану Семенову» (0+) по повести Льва Давыдычева. Исполнят ее юные музыканты и вокалисты из музыкального театра «Орфей». А 2 апреля в их же исполнении в ДК имени Солдатова состоится премьера мюзикла «Капризка» (6+), в котором события старой сказки Владимира Воробьева перенесены в современный цифровой мир. Композитор мюзикла – Никита Савостин, а сценарист Ксения Жаркова.

Еще одна музыкальная сказка, созданная командой «ПермьКонцерта» - «Иван - соленые уши» (0+), она основана на традициях и обычаях Пермского края. Сказка расскажет о приключениях Ивана-солевара, который отправился по свету в поисках счастья. Ее показы состоятся 1 апреля в ДК имени Солдатова, а 2 апреля – в ДК имени Кирова.

Студенческий театр «Камерата» Пермского музыкального колледжа представят оперу «Малахитовая шкатулка» (6+), написанную Дмитрием Батиным по мотивам сказом Бажова. Спектакли состоятся в концертном зале Дворца детского и юношеского творчества 29 и 30 апреля.

Поэты и композиторы

Новой площадкой «ПермьКонцерта» стал «Дом писателя» на улице Сибирской. Во время фестиваля там пройдет ряд музыкально-поэтических встреч. 25 марта состоится вечер стихов молодой поэтессы Анастасии Бердинских (6+). А 31 марта и 30 мая легендарный пермский ансамбль «Ба-Ба-Ту» будет исполнять песни на стихи пермских поэтов (6+).

Музыкальная программа «Вселенная Перми» (6+), созданная на основе сочинений пермских композиторов, пройдет 29 марта, 19 апреля, 17 мая и 7 июня в планетарии. Под куполом звездного неба будут звучать мелодии, посвященные Прикамью, в исполнении камерного оркестра «Орфей».

Также музыку, написанную в Перми, можно будет услышать во время программы «Кончерто Пермь» (6+), которая будет проходить в частной филармонии «Триумф» 19 марта и 8 июня.

Фестиваль - во всех районах

События фестиваля не ограничатся центральными площадками. Их можно будет увидеть в разных районах города.

6 апреля в ДК имени Солдатова состоится премьера музыкального спектакля «Сказание о Перми Великой» (6+), посвященного народам, населяющих Пермский край, в исполнении ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка». Спектакль создан по мотивам народных песен, танцев и обрядов. Посмотреть его смогут жители и удаленных районов. В ДК имени Кирова спектакль пройдет 16 апреля, а 28 апреля его увидят зрители Орджоникидзевского района в ДК «Искра».

Музыкальный спектакль «Заповедный сад» (0+) расскажет о том, как важна родная природа. Его героиня Аленка отправляется в путешествие, чтобы спасти заповедный сад, встречая на пути русалок, водяного и Бабу-Ягу. Автор музыки Никита Савостин, а автор сценария - Ксения Жаркова. 23 марта спектакль покажут в ДК имени Калинина, а 20 апреля - в ДЮЦ имени В. Соломина.

Музыкальный спектакль «Заповедный сад» расскажет о том, как важна родная природа. Фото: Андрей Чунтомов.

А концертная программа «Играй, гармонь Прикамская!» (6+) будет проходить 4 июня в парке «Счастье есть», а 10 июня на городской набережной. Там можно будет услышать выступления участников телепередачи «Играй, гармонь» Владимира Опарина и Николая Кудрявцева, а также фольклорных коллективов Пермского края. Эти концерты будут проходить на свежем воздухе, и вход на них – бесплатный. Но и остальные мероприятия не будут слишком накладны для семейного бюджета.

- Билеты на большинство концертов стоят от 200-400 рублей, чтобы побывать на них могло как можно больше людей, - отметила Ирина Кулева. – Часть билетов мы бесплатно отдаем семьям участников СВО.

«ПермьКонцерт» планирует, что Фестиваль пермского искусства станет ежегодным.

Фестиваль пройдет при поддержке Департамента культуры и молодежной политики администрации Перми.