На льду Камы нашли тело мужчины

Фото с места: группа ВК ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ.

Вечером в воскресенье, 5 марта, очевидцы, проходившие возле берега Камы, заметили служебный транспорт, а на льду реки, рядом с полыньей – лежащего человека.

Они сняли на видео происходящее и разместили его в соцсетях с подписью: «Мужчина лежал на берегу Камы около набережной. Приехала полиция, спасатели и скорая. Говорят, что труп».

Произошедшее прокомментировали в региональном МЧС и СУ СКР по Пермскому краю.

- 5 марта в 17.30 оперативному дежурному поступила информация о происшествии в акватории реки Кама в городе Перми. На место происшествия выехали 11 человек личного состава и 3 единицы техники. К сожалению, в результате происшествия имеется пострадавший, - сообщили нам в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Уже установлена личность погибшего пермяка, на его теле не было обнаружено травм криминального характера, указывающих на то, что в отношении мужчины было совершено какое-либо преступление.

- По факту обнаружения тела мужчины проводится доследственная проверка, - пояснили «Комсомольской правде» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Личность мужчины установлена, он пермяк. Его смерть не носит криминальный характер. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти.

По информации от источника, знакомого с ситуацией, погибший мужчина принял решение добровольно уйти из жизни.

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