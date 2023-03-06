В Перми скончался первый руководитель избиркома Пермской области Анатолий Лебедев

Анатолий Лебедев. Фото: Избирательная комиссия Пермского края

Избирательная комиссия Пермского края с прискорбием сообщает, что 4 марта 2023 года в возрасте 83 лет скончался первый руководитель избиркома Прикамья Анатолий Николаевич Лебедев.

Анатолий Николаевич Лебедев родился 3 марта 1940 года в Ленинграде. В 1967 году окончил юридический факультет Пермского государственного университета. Там же в 1977 году защитил диссертацию на тему «Уголовная ответственность за изготовление, приобретение, ношение, хранение и сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ» и стал кандидатом юридических наук.

После окончания университета Анатолий Лебедев до 1971 года работал следователем, а затем старшим следователем в ОВД Свердловского района Перми. С 1971 по 1994 годы преподавал на кафедре юридического факультета ПГУ. В 1993 году был избран председателем Пермской областной избирательной комиссии, на этой должности он проработал по 2003 год. С 2003 по 2007 годы возглавлял уже избирком Пермского края.

Анатолий Николаевич Лебедев является автором более 50 научных публикаций, в 2000 году ему присвоили почетное звание «Заслуженный юрист РФ».

В бытность на должности руководителя избиркома Прикамья Анатолия Николаевича Лебедева на территории региона прошли всенародные выборы первого губернатора Пермской области - в 1996 году им стал Геннадий Игумнов, а также депутатов Законодательного собрания.

Коллеги Анатолия Николаевича Лебедева, участники предвыборных кампаний разных лет не раз отмечали, что к составу облизбиркома тех лет не было политических и профессиональных вопросов, комиссия осознавала высокую степень ответственности за продолжение демократических преобразований в стране и регионе.

Церемония прощания с Анатолием Николаевичем Лебедевым состоится во вторник, 7 марта 2023 года, в 12:00 в холле второго этажа Органного зала по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 51б.

«Комсомольская правда» выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича Лебедева.