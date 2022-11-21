В Прикамье предпринимателям объяснят, как участвовать в конкурсе на предоставление субсидии

Фото: краевое правительство.

В Пермском крае субъекты малого и среднего предпринимательства могут претендовать на субсидию, за счет которой предоставляется возможность создавать дополнительные рабочие места.

О том, как подобная субсидия влияет на развитие МСП, рассказали в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края Анна Быкова и президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов.

- Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края практически сразу после новогодних праздников в следующем году объявит о проведении информационной кампании в рамках конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий, - объяснила Анна Быкова. – Они будут предоставляться из бюджета Пермского края в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Раз в неделю будут проходить вебинары, где предприниматели смогут узнать, какие потребуются документы, каким образом составлять заявку, как рассчитать размер субсидий.

Что показал конкурс

- В мы получили более 200 заявок на участие в этом конкурсе, сообщила Анна Быкова. - Сумма заявленных инвестиций превышала полтора миллиарда рублей на субсидии в объеме 400 миллионов рублей. При бюджете в 150 миллионов комиссии пришлось нелегко при отборе победителей конкурса. Были выбраны наиболее важные и эффективные инвестпроекты. Напомню, что в этом году мы выдавали субсидии по нескольким направлениям деятельности – это то, на чем регион делает акцент в своем развитии. Это обрабатывающее производство, здравоохранение, сбор, обработка и утилизация отходов, туризм, гостиничный бизнес.

Какие цели преследует

- Идея предоставления таких субсидий заключается в том, что предприниматель, который принял определенное решение в прошлом, получает возможность высвободить из своего производственного процесса часть средств и направить на развитие, - отметила Анна Быкова. - За последние три года предпринимателями получено более 150 субсидий. Ежегодно разыгрывается около полусотни таких субсидий. Как показали результаты, получатели субсидий существенно нарастили производства и создали около тысячи дополнительных рабочих мест. Причем, большая часть рабочих мест была создана именно в территориях. А это значит, что люди оттуда не уехали, получили возможность зарабатывать там, где они живут.

В прошлом году была поддержана инициатива губернатора об увеличении соответствующего финансирования.

Не субсидиями едиными

- Когда мы говорим о субсидиях, это очень важно, но кроме этого центр «Мой бизнес» оказывает целый спектр услуг для предпринимателей, - подчеркнул Вячеслав Белов. - По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в регионе был разработан комплекс мер поддержки для реализации инвестиционных проектов, повышения компетенций предпринимателей.

На разных стадиях развития бизнеса перед предпринимателями стоят различные задачи. К примеру, когда ты понимаешь, что у тебя есть продукция, которую ты можешь предложить, возникает задача ее продвижения, брендирования, расширения рынков сбыта. У нас, например, региональные власти ориентированы на поддержку пермских сельхозтоваропроизводителей, которые вполне могут выйти, в том числе, и на международный уровень. Нашим предпринимателям нужно научиться пользоваться всеми возможностями, которые у нас есть.