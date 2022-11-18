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Общество18 ноября 2022 10:00

Для школ закупят новое оборудование

Программу продлили еще на год
Ксения ОГАРЕВА
Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина.

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина.

Одним из вопросов повестки пленарного заседания Пермской думы стало предложение продлить до 31 декабря 2025 года добровольных расходных обязательств по оснащению школ средствами обучения, которые действуют до конца 2024 года. Также список школ, для которых будет закуплено оборудование, дополнили двумя новыми корпусами, которые будут построены в будущем году, - гимназии №33 и школы дизайна «Точка».

- Важно отметить, что у нас в будущем году создаются две новые школы, - рассказал заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов. - В рамках расходных обязательств, которые мы актуализировали, школы будут обеспечены оборудованием, мебелью - всем тем, что необходимо для учебного процесса. Финансирование по этим вопросам запланировано из бюджета города и бюджета края. Общая сумма затрат на оборудование школы «Точка» составляет около 100 миллионов, гимназии №33 - около 130 миллионов рублей.

Депутаты поддержали продление срока действия расходных обязательств.

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