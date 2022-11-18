ДК им. Чехова станет городским 30 ноября

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Дворец культуры им. А. П. Чехова, расположенный на Гайве, городские власти планировали выкупить у коммерческой компании еще летом за 80,3 миллиона рублей. Но сделку пришлось приостановить, так как обнаружилось, что под зданием находится недействующее бомбоубежище, не указанное в документах на здание дворца.

В результате власти договорились с собственником здания о том, что защитное сооружение выделят, как отдельный объект недвижимости, и дворец будет продан без убежища. Соответственно, цена его стала дешевле - 74,7 миллиона рублей.

- Поскольку в ходе работ выяснилось, что там внизу есть защитное сооружение, которое не было учтено, мы с экспертами все посмотрели, и нам удалось снизить стоимость приобретения и сэкономить бюджетные средства, - пояснил депутат Алексей Овчинников.

Напомним, Дворец культуры имени Чехова был построен в 1957 году для работников завода «Камкабель». В начале 2000-х дворец стал коммерческой организацией. Планируется, что после его выкупа там будут работать творческие коллективы, проходить культурные мероприятия, а впоследствии разместится семейный досуговый центр для жителей Орджоникидзевского района.

- В какой срок планируется завершить всю процедуру приобретения и начать работу в здании Дворца культуры, - поинтересовался депутат Владимир Молоковских.

- 30 ноября планируем зарегистрировать право собственности, - пояснила и.о. заместителя главы города Ольга Андрианова. - Техническое состояние здания позволяет приступить к его эксплуатации сразу после приобретения, текущий ремонт будет произведен поэтапно без остановки деятельности учреждения.

Депутаты одобрили сделку по приобретению ДК им. Чехова и участков земли под ним.