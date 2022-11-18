Социальные обязательства перед жителями будут выполнены

Резерв поступления средств в бюджет - плата за парковки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Основными особенностями бюджета с учетом изменившихся экономических условий, стало приоритетное обеспечение всех социальных вопросов, а также завершение всех строительных и ремонтных работ, запланированных к 300-летию Перми, - сообщил во время пленарного заседания глава Перми Алексей Дёмкин. - Городские власти продолжат выполнять ранее взятые на себя социальные обязательства перед жителями. Проиндексированы меры социальной поддержки и расходы на питание льготных категорий детей, учтены средства на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений. Также в проекте бюджета увеличено финансирование на содержание дорог и объектов благоустройства.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

- На 2023 год планируемые доходы городского бюджета составят 47,7 миллиарда рублей, а расходы - 50,2 миллиарда рублей, - рассказал первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин.

Таким образом, в первый год следующей трехлетки бюджет Перми окажется дефицитным. Но уже в 2024 году планируется перейти на бюджет с профицитом, когда поступившие доходы превысят расходы. В 2024 году доходы городского бюджета должны составить 44 миллиарда рублей, а расходы 43,5 миллиарда рублей, в 2025 году запланировано получить 44,8 миллиарда рублей, а потратить - 44,2 миллиарда.

- Основную часть доходов бюджета составляют налог на доходы физических лиц и средства от оплаты проезда в общественном транспорте, - отметила первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник. - А 92 процента расходов бюджета приходится на 20 муниципальных программ. Программный подход - наиболее эффективный способ реализации бюджета.

В частности, за три года в отрасль образования по муниципальным программам будет направлено 20 миллиардов рублей, на дорожное хозяйство и транспорт около 13 миллиардов, на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство - 9,3 миллиарда рублей.

- План по доходам составлен реалистично, - заявила председатель Контрольно-Счетной палаты Мария Батуева.- Но у администрации есть резерв поступления средств от использования платных парковок. В то же время в расходной части не учтен ряд инвестиционных проектов.

КУДА НАПРАВЯТ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ

В следующем году одним из приоритетных направлений расходования бюджетных средств останется строительство школ, спортивных объектов, на что запланировано выделить около 2,5 миллиарда рублей, а также четырех муниципальных домов для переселения людей из аварийного жилья - 2,4 миллиарда рублей.

Будут построены новые корпуса школы «Точка» на 1050 мест и гимназии №33 на 825 мест. В будущем году после реконструкции откроется спортивный комплекс «Спартак» на улице Рабочей. Планируется также строительство плавательного бассейна по улице Гайвинской.

В бюджете 2023 года запланированы средства на благоустройство города к 300-летнему юбилею. Они составят 5,2 миллиарда рублей, которые направят на завершение работ по комплексному благоустройству улиц Ленина, Сибирской и Петропавловской, капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, реконструкцию путепровода по улице Монастырской и строительство дорог на улицах Сапфирной, Агатовой и Топазной в микрорайоне Ива.

Будут завершены работы по благоустройству скверов на набережной в Кировском районе и на нижней части центральной набережной, а также начнется обустройство долин малых рек Данилиха и Егошиха в рамках проекта «Зеленое кольцо».

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

После того, как докладчики представили основные параметры предлагаемого бюджета, депутаты задали ряд уточняющих вопросов.

Илья Власов поинтересовался, что имеется в виду под резервом от платы за парковки.

- Означает ли это грядущее повышение стоимости стоянки? - спросил он.

Эдуард Хайруллин объяснил, что повышение платы проходит только согласно разработанной методике.

- Мы проводим мониторинг заполняемости парковочных карманов, - рассказал замглавы. - Если в течение трех месяцев заполняемость выше 90 процентов, то повышаем стоимость одного часа на 10 рублей. В конце ноября в центре города будет выделена зона 102, где час будет стоить 30 рублей. В то же время с 1 ноября в Перми начали работу плоскостные парковки, на которых плата за стоянку машины составляет 20 рублей в час, но не более 120 рублей в день.

Депутат Арсен Болквадзе задал вопрос о строительстве спортплощадки в школе №63 и реконструкции Дворца спорта «Орленок».

- В бюджете 2024 - 2025 годов предусмотрено финансирование строительства школьной спортплощадки, но по просьбе депутатов рассматриваем возможность начала строительства уже в 2023 году, - ответил Эдуард Хайруллин.

Что же касается «Орленка» и находящегося рядом с ним стадиона «Юность», то, по словам Алексея Дёмкина, перед началом их реконструкции они должны перейти из муниципальной собственности в краевую.

- Проектом занимается лично губернатор, он изыскивает спонсорские средства на эти цели. Мы активно ведем переговоры о том, чтобы после реконструкции объекты вернулись обратно в муниципальную собственность, - сообщил глава Перми.

Также прозвучали вопросы о строительстве крематория, выделении земли для многодетных семей, обустройстве контейнерных площадок. Большинство этих тем станут предметом обсуждения в перерыве между двумя чтениями бюджета.

- Перед первым чтением бюджета состоялись публичные слушания и обсуждение документа на депутатском семинаре, - подчеркнул председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. - По основным параметрам бюджета, общему курсу городской бюджетной политики мы определились. Между первым и вторым чтениями рабочая группа дошлифует главный финансовый инструмент города, чтобы мы смогли принять его в окончательном варианте в декабре и войти в новый год с работающим, социально ориентированным бюджетом.