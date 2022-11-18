В Думе обсудили итоги дорожного сезона

К 300-летию Перми ремонт улицы Сибирской будет завершен Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С ранней весны и до поздней осени пермяки могли видеть, как в городе ведутся дорожные работы. Приводились в порядок улицы, как в центре Перми, так и в удаленных районах.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

- В 2022 году было отремонтировано более 600 тысяч квадратных метров дорожного покрытия в разных районах Перми, например, на улицах Юнг Прикамья и Липатова, - рассказал во время Часа депутата на пленарном заседании Пермской городской Думы заместитель главы администрации города Дмитрий Галиханов. - Приведен в порядок 41 тротуар.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» были отремонтированы 18 улиц. На эти цели направлено более 600 миллионов рублей. Дорожники трудились на проспекте Парковый, улицах Рабочей, Заборной, Александра Невского, Бушмакина, Клименко, Куйбышева, Богдана Хмельницкого.

Еще шесть объектов отремонтировано по проекту «Малые дела». Среди них улицы Щербакова, Трактовая, Студенческая.

Отдельно Дмитрий Галиханов остановился на инвестиционных проектах по строительству и реконструкции дорог.

- Будут реконструированы улица Карпинского, которая станет шестиполосной, Ивинский проспект, путепровод по улице Монастырской, - перечислил замглавы администрации города. - Идут строительные работы на улице Сапфирной в микрорайоне Ива. В Госэкспертизе находится проект реконструкции улицы Плеханова от шоссе Космонавтов до Грузинской с развязкой на шоссе Космонавтов.

Кроме того, ведутся проектные работы по улицам Самаркандской и Василия Каменского. Продолжается реконструкция Комсомольского проспекта - от Революции до Белинского и от Белинского до Чкалова, улицы Петропавловской от улицы Попова до Комсомольского проспекта, Решетниковского спуска, улиц Сибирской, Крупской, Уральской и Ленина.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

Доклад Дмитрия Галиханова вызвал множество вопросов у депутатов.

- Депутатская рабочая группа по дорогам высоко оценила работу администрации в этом направлении, но есть ряд замечаний, - отметил депутат Арсен Болквадзе. - В частности, на улице Светлогорской разбитая проезжая часть на переезде над железной дорогой в районе остановки «Ул. Героя Лядова». Сама улица отремонтирована, а переезд находится в неудовлетворительном состоянии.

Дмитрий Галиханов ответил, что этот участок находится в федеральной собственности.

- Есть планы перевести этот объект на баланс города. Пока же там федеральные дорожники сделают ямочный ремонт, а весной запланирован текущий.

Депутат Алексей Овчинников поинтересовался ходом текущего ремонта шоссе Космонавтов от «Гознака» до развязки у магазина «Леруа Мерлен».

- На эти работы запланировано 250 миллионов рублей, - ответил Дмитрий Галиханов. - 150 миллионов на 2022 год и 100 миллионов - на 2023-й. Часть работ уже выполнена. В частности, отфрезерован асфальт на проезжей части, сделаны правые повороты по направлению к центру города, установлен бортовой камень. В ближайшее время планируется провести конкурс и начать установку светофоров.

Депутаты также задали вопросы о ремонте центральных улиц: Ленина и Сибирской. Заместитель главы администрации Перми отметил, что к 300-летнему юбилею большая часть работ будет завершена.

РАЗМЕТКА И ОСВЕЩЕНИЕ

- В сквере перед театром оперы и балета очень тусклое освещение, - заметила депутат Наталья Мельник. - Есть ли возможность его усилить?

Дмитрий Галиханов ответил, что уже разработан проект по замене освещения в Театральном сквере.

Депутат Николай Булатов предложил включить в контракты подрядчикам, наносящим дорожную разметку на улицах города, требование использовать для этого термопластик или холодный пластик.

- На улице Уральской весной нанесли разметку краской, так уже через месяц от нее ничего не осталось, - возмутился депутат.

Ему ответили, что термопластик стоит дороже, поэтому он применяется, в основном, на дорогах 1-й и 2-й категорий.

Также депутатов интересовали вопросы запуска автобусов по улице Карла Модераха в микрорайоне Красные казармы и в микрорайоне Налимиха, ремонта улиц Лодыгина и Фонтанной, зимнего содержания улиц.

Подводя итоги обсуждения, председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, что на ремонт и строительство дорог направляются серьезные средства из бюджетов всех уровней.

- Только в рамках нацпроекта на дорожное строительство направлено 7 миллиардов рублей, - подчеркнул Дмитрий Малютин. - При таком уровне инвестирования мы обязаны тщательно контролировать эффективность работ. В целом, картина по 2022 году неплохая. В то же время есть вопросы и у жителей, и у депутатов. Кроме того, было бы полезно посмотреть итоги дорожного сезона в раскладке по районам. Ряд крупных объектов в Перми ведет край: это и улица Строителей, и развязка на улице Крисанова. К тому же мы передаем на уровень региона содержание центрально-планировочного района. Значит, дополнительные силы города нужно грамотно использовать. И, конечно, к 300-летию все плановые проекты завершить.