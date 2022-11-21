В здании Пермского театра оперы и балета нашли замурованный «привет» из прошлого

Записка написана карандашом, поэтому хорошо сохранилась

«Здесь в Перми в мае 1959-го года вели облицовочные работы командированные гранитчики города Москвы», - такую записку, написанную простым карандашом, нашли строители, ведущие работы по реставрации фасада Пермского театра оперы и балета. «Привет» из прошлого был замурован в бутылке под гранитной плиткой на фасаде театра.

Когда плитку снимали с помощью отбойного молотка, бутылка разбилась. Но записка хорошо сохранилась, хотя бумага пожелтела от времени.

Находка относится ко временам большой реконструкции театра, проходившей с 1957 по 1959 год, ее курировал Анатолий Солдатов.

- Тогда вокруг существующего здания возвели новые стены, благодаря чему площадь театра увеличилась в полтора раза, а количество мест в зрительном зале - до 1020, ранее было 900, - рассказали в театре. - В современном фойе сохранились фасадные колонны старого здания, а за кулисами можно обнаружить фрагмент кирпичной кладки, выложенной еще в XIX веке.

Записку строители передали в музей театра. Потом ее покажут на выставке, посвященной реконструкции здания.

- Почему интересна эта записка? Она очень оживляет историю с реконструкцией театра, - рассказала Екатерина Кожевникова, специалист по музейно-просветительской деятельности Пермского театра оперы и балета. - У нас есть точные документы: акт приемки реконструкции, акт приемки проекта реконструкции, фотографии. А теперь — и воспоминания самих участников реконструкции, которые оставили о себе след.

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