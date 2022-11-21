Ноябрь в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По прогнозу синоптиков ГИС центра ПГНИУ, в Перми на неделе с 21 ноября по 27 ноября придут умеренные, местами сильные морозы с понижением температуры воздуха по краю до -20 градусов. Осадков будет значительно меньше нормы, стоит ожидать больше ясных дней.

В Перми установится снежный покров незначительной высоты не более 5 см из-за дефицита осадков. В Росгидромете информируют о появлении на водоемах Пермского края ледостава.

В понедельник, 21 ноября, в Перми повышенное атмосферное давление будет способствовать сохранению умеренно холодной и малооблачной погоды без осадков. Ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью около -15 градусов, днем в пределах -8 градусов.

Во вторник, 22 ноября, в Перми ночью возможен небольшой снег. Температура воздуха составит -12…-14 градусов, днем от -7 до -9 градусов. Ожидается облачная погода.

В среду, 23 ноября, в Перми осадков не ожидается, сохранится облачная погода без осадков. Метеозависимым людям стоит обратить на повышенное атмосферное давление. Температура воздуха ночью около -13 градусов, днем не ниже – 8 градусов.

В четверг, 24 ноября, в Перми прогнозируется самый холодный день недели. Температура воздуха ночью понизится до -15…-17 градусов, днем повысится до -11 градусов. Будет облачно, пройдет небольшой снег.

В пятницу, 25 ноября, возможно новое арктическое вторжение, осадки не ожидаются, прогнозируется малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит -14…-16 градусов, днем около -10 градусов.

В субботу, 26 ноября, в Перми сохранится морозная погода, будет ясно и без осадков. Температура воздуха ночью составит около -16 градусов, днем в пределах -7…-9 градусов.

В воскресенье, 27 ноября, в Перми ожидается небольшое потепление. Температура воздуха ночью составит -10…-12 градусов, днем около -8 градусов. Будет ясно без осадков.

В целом, составленный синоптиками долгосрочный прогноз на ноябрь 2022 года оправдывается. За исключением атмосферных осадков, их в Пермском крае ожидалось в последнем месяце календарной осени значительно больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Когда в Пермь придет зима 2022

По прогнозу погоды в Перми понижение температуры воздуха начнется во второй половине ноября 2022 (Подробнее…)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru