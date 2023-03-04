Пермский «Молот» обыграл красноярский «Сокол» и продолжил борьбу в плей-офф чемпионата ВХЛ

На сегодняшнем матче стадион «Молот» был забит почти до отказа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 4 марта, пермский «Молот» на своем льду принимал красноярский «Сокол». Противостояние команд длится уже две недели: соперники провели между собой в рамках 1/8 плей-офф чемпионата ВХЛ сезона 2022-2023 годов уже пять матчей. Причем все они состоялись на льду «Сокола» в Красноярске.

Сегодняшний матч играл решающую роль, прежде всего для «Молота»: в случае поражения пермяки бы завершали выступление в сезоне 2022-2023 годов, а в случае победы «молотобойцы» сумели бы вернуть интригу и 7 марта уже на красноярском льду поставить точку в этом ожесточенном противостоянии.

На сегодняшнем матче стадион «Молот» был забит почти до отказа. На игру пришли посмотреть 5920 зрителей (вместимость стадиона -7000 тысяч).

Начало матча у наших хоккеистов не задалось - пропустили в первую пятиминутку, но потом собрались и забили две безответные шайбы в ворота краснодарцев. Первый период закончился со счетом 2:1 в пользу пермяков. Второй период не порадовал зретилей голами, зато третий заставил пощекотать нервишки даже самым стрессоустойчивым болельщикам. За несколько секунд до конца матча красноярцы давили, и пермяки едва не пропустили шайбу с вбрасывания у своих ворот, однако вратарь справился, прозвучала финальная сирена и под восторженные апплодисменты болельщиков наши спорстмены принялись радоваться победе.

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