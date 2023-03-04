В Пермском крае пропал 12-летний мальчик

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волонтеры поискового отряда "Регион 59" объявиилв розыск 12-летнего мальчика. Сообщается, что 3 марта в 18.00 школьник ушел из дома по улице Железнодорожная в Лысьве и бесследно исчез.

Приметы

Рост 150 сантиметров, большие карик глаза, короткие волосы. Был одет в темно-синюю с зелеными вставками куртку с капюшоном ( куртка может быть растегнута, так как сломана молния), синие джинсы, черные сапоги, футболку с рисунком Микки-Мауса.

Всех, кому известно местонахождение мальчика, просят сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; 8-912-880-41-60 - волонтёры; 8-992-233-14-28 - инфорг Оксана.

UPD: Днем 4 марта волонтеры поискового отряда "Регион 59" сообщили, что мальчика нашли живым и здоровым. Как сообщил "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией, мальчик сам пришел домой. Раньше он уже сбегал.

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