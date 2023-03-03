Преподавателю математики из Прикамья присвоили звание «Заслуженный учитель России»

Снимок на память. Фото: краевое правительство.

В стране торжественно объявили о том, что в четверг, 2 марта, в России стартовал Год педагога и наставника.

Сразу на несколько площадок съехались преподаватели со всей страны, чтобы поучаствовать в церемонии, посвященной этому событию. К участникам обратился Президент Владимир Путин:

- Именно в вашу честь, в честь ваших коллег из всех регионов нашей большой страны, сотен тысяч замечательных, преданных своему делу людей, причем разных поколений, 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. И прежде всего, это замечательный повод сказать всем вам спасибо! – поприветствовал в формате видеоконференцсвязи педагогов Владимир Путин.

Татьяна Ощепкова преподает математику и информатику в лысьвенской школе. Фото: краевое правительство.

Его обращение было адресовано, в том числе, и Татьяне Ощепковой из лысьвенской школы № 16 – ей было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель России». Педагог из Прикамья участвовала в торжественном мероприятии на площадке в Центра знаний «Машук» в Пятигорске.

Уже больше 25 лет Татьяна Анатольевна преподает лысьвенским школьникам математику и информатику. Одним из первых ее учеников стал Герой России Павел Останин.

Как отмечают в Министерстве образования и науки Пермского края, Татьяна Ощепкова помогает ученикам развивать свои способности. Пять лет она была педагогом-тренером команды интеллектуалов школы, а сейчас ведет кружок «Робототехника».

По ее руководством учащиеся принимают активное участие в патриотических акциях «Бессмертный полк», «Блокадный хлеб», «Вахта памяти», в муниципальной программе «Лысьва – город трудовой доблести и славы».

Поздравил педагогов и министр просвещения Сергей Кравцов. Он вышел на связь из нового технопарка на базе Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина:

- Президент сказал о значимости профессии учителя, о выдающихся педагогах, которыми славится наша страна, о развитии суверенной системы образования, - отметил министр.

Он сообщил, что в рамках открытия Года педагога и наставника были запущены технопарки педагогических компетенций во всех педагогических вузах.

В Пермском крае технопарк работает с 2021 года на базе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании Правительства подчеркнул, что в Прикамье сегодня работает 42 тысяч педагогов:

- Система образования в Прикамье - одна из самых сильных среди регионов страны и входит в десятку лучших, - отметил Дмитрий Махонин. - Наши педагоги являются победителями всероссийских конкурсов. Президент России Владимир Путин, объявляя 2023 год Годом педагога и наставника, говорил о необходимости повышать престиж профессии, мотивировать молодежь поступать в педагогические вузы и поддерживать, поощрять учителей. Мы рассчитываем, что 2023 год пройдет под знаком исполнения задач, обозначенных президентом, и станет импульсом для продолжения развития системы образования региона.