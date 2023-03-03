«Когда это закончится!?» Пермяки проклинают пробки на шоссе Космонавтов

Шоссе Космонавтов в районе улицы Столбовой.

В Перми продолжается одна из самых масштабных дорожных строек – продление улицы Крисанова. Напомним, согласно проекту реконструкции, на участке улицы Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина будет четыре полосы движения с выделенной полосой для общественного транспорта, а на пересечении с шоссе Космонавтов построят двухуровневую развязку.

На данный момент самым «болезненным» для горожан остается участок шоссе Космонавтов, от Плеханова до Мильчакова. Утром, днем и вечером в суженое горлышко пытаются протиснуться сотни машин и общественный транспорт.

- Пробка из машин и автобусов тут теперь постоянно, - говорит водитель Андрей. – А если снег пошел или авария, то все - пиши пропало! На днях оказался на этом участке. После трамвайных путей, которые идут между Столбовой и Овчинникова, произошло ДТП, движение просто встало, ехать некуда. Я полтора часа простоял на одном месте, многие жители задаются одними и теме же вопросами: «Что можно сделать, и когда это закончится?»

Мы обратились за комментарием в Министерство транспорта Пермского края.

- Действительно, по шоссе Космонавтов на участке между Крисанова и Мильчакова ежедневно затруднено движение, - говорит пресс-секретарь министерства Алена Власова. – В данный момент изменить схему движения и разгрузить этот участок не представляется возможным. Строительные работы идут по графику, после строительства участка дороги в этом месте начнется переустройство трамвайных путей. Результаты работы мы увидим в 2024 году. Автомобилистов призываем к взаимоуважению на дороге, чтобы избегать автоаварий и еще больших заторов. Также не стоит выезжать на трамвайные пути, так они не рассчитаны на движение автотранспорта, нередко автомобилисты там застревают.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Читать также

Минтранс показал, как после реконструкции будет выглядеть улица Крисанова в Перми

Объявлен конкурс на строительство первой очереди (Подробнее...)