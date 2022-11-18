ОК запустят специальную ленту новостей к старту Чемпионата мира по футболу в Катаре

С 20 ноября по 18 декабря пользователи ОК смогут следить за главными событиями Чемпионата мира по футболу прямо в соцсети в специальной ленте новостей и ежедневно узнавать результаты состоявшихся матчей.

К старту Чемпионата мира по футболу Одноклассники запустили специальную ленту новостей (https://ok.ru/discovery/groups/) в разделе «Рекомендации». Пользователи ОК смогут в режиме реального времени следить за всеми событиями и актуальными новостями из Катара.

В ленту будут попадать публикации из официальной группы (https://ok.ru/sportok) «Спорт в ОК» и групп ведущих спортивных ресурсов: Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, Наш спорт, РИА Новости Спорт, Телеспорт, Еврофутбол и других. Лента станет доступна всем пользователям, начиная с 20 ноября.

ОК постоянно поддерживают спортивные мероприятия. Так в феврале этого года ОК запустили (https://insideok.ru/blog/ok-zapustili-lentu-olimpijskih-novostej-i-tematicheskie-ramki-k-startu-igr-2022-v-pekine/) ленту спортивных новостей и тематические рамки к старту Игр-2022 в Пекине.

Также в онлайн-шоу «ОК на связи!» появилась специальная рубрика с эксклюзивными включениями из Олимпийской деревни, а гостьей одного из выпусков шоу была фигуристка Евгения Медведева — российская фигуристка, двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр 2018 года.