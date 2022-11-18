Фото: Камский fest / ВКонтакте

Четвертый региональный фестиваль «КаМский» с 24 по 28 ноября 2022 года примет Лысьва. Фестивальная афиша включит спектакли для зрителей самых разных возрастов, вкусов и предпочтений. (0+)

На сцене Лысьвенского театра драмы им. Анатолия Савина свои лучшие постановки представят: драматический театр «Бенефис» для детей и молодежи из Березников, театр драмы и комедии из Чайковского, Березниковский драматический театр, Театр юного зрителя из Кунгура, Молодежная студия-театр «Доминанта» из Губахи, Коми-Пермяцкий драматический театр им. Горького и, конечно, труппа местного театра.

Все эти театры работают в малых городах Пермского края и входят в сеть федеральной программы «Культура малой Родины».

Фото: Камский fest / ВКонтакте

Лучший театральный букет

По словам директора фестиваля «КаМский» Марины Зориной, в 2022 году будет представлена очень интересная фестивальная афиша.

- Совершенно точно можно сказать, что наши театры входят в число лучших по стране. Спектакли, вошедшие в афишу предстоящего фестиваля «КаМский», являются участниками национального Фестиваля театров малых городов России, театральной премии «Золотая маска» и других престижных фестивалей российского и регионального уровней. В этом году у нас будет просто прекрасный букет из постановок, - говорит Марина Зорина.

К таким ним с полным правом можно относятся: «Космос» (18+) Лысьвенского театра драмы (фестиваль малых городов России), «Камень» (16+) Березниковского драматического театра (лонг-лист «Золотой маски»), «Раскас» (16+) Коми-Пермяцкого драматического театра (Всероссийский фестиваль им. Рыбакова).

В афише фестиваля будет место и для бессмерной классики – Чайковский театр драмы и комедии представит постановку «Король Лир» (16+), а также древнерусского хоррора «Василисса» (12+) студии-театра «Доминанта».

Более младшее поколение лысьвенских театралов посмотрят «Сказки Пушкина» (6+) в постановке Драматического театра «Бенефис», «Малыш и Карлсон» (0+) кунгурского ТЮЗа. Кстати, для театра из Кунгура фестиваль «КаМский» служит большим подспорьем в приобретении опыта – в 2022 году он открыл всего лишб свой третий театральный сезон. Что интересно, для «Сказок Пушкина» невероятную атмосферу в зрительном зале будет создавать музыка пермского композитора Геннадия Широглазова.

Уже сейчас можно сказать, что четвертый фестиваль «КаМский» в Лысьве пройдет с небывалым аншлагом. Как говорит заместитель главы администрации Лысьвы Виталий Ушаков, билеты на все фестивальные события уже практически проданы.

- Мы не просто готовы принять фестиваль, мы все ждем его с нетерпением. У города и театра есть большой опыт по приему таких масштабных мероприятий, - отмечает представитель администрации Лысьвы.

От новых идей до вдохновения

Фестиваль «КаМский» в Лысьве также представит обширную дополнительную программу. Он будет работать и вовлекать всех в творческую жизнь.

Его отличительной чертой станет продолжение проведения профессиональных и образовательных лабораторий и программ. В рамках фестиваля «КаМский» 2022 года для творческих специалистов состоится большая лаборатория синтетических форм театра, в которой примут участие артисты из всех театральных трупп, участвующих в нем. Итогом ее работы станет показ созданных пластических эскизов и импровизационных эскизов в последний день фестиваля, 28 ноября.

Вести лаборатории будут известные специалисты: хореограф Андрей Короленко из Новосибирска, режиссер и педагог столичного РАТИ-ГИТИС Олеся Невмержицкая. Работа образовательной программы ляжет на плечи театрального критика Екатерины Костриковой из Москвы.

Деловую часть фестиваля «КаМский» проведет руководитель отдела развития пермского «Театра-Театра» Алена Мухина. Она познакомит с теорией и театральными кейсами, предложит практическую работу по ее итогам.

Министр культуры Пермского края Алла Платонова считает, что фестивальная жизнь края может и должна быть очень насыщенной.

- Фестиваль «КаМский» – горная стремительная река. В его рамках театры могут показать себя, увидеть наработки своих коллег. Обмен творческой энергии стимулирует появление новых идей, творческого вдохновения. Также это дополнение многообразия в культурную жизнь отдельного муниципалитета региона. Сегодня у нас стоит задача в выравнивании доступа к культуре, культурной жизни и событиям в разных территориях. «КаМский» как раз и позволяет это реализовать. Это красивая и уникальная история для всего Пермского края, - уверена Алла Платонова.

Пожалуй, мнение всех участников фестиваля «КаМский» высказала директор Лысьвенского театра драмы Евгения Сибирякова. Она считает, что фестиваль, однажды объединив краевые театры, заставляет скучать и ждать новых встреч: «Это настоящая культурная тусовка творческих коллективов, что для всех нас очень дорогого стоит».

Напомним, свою историю региональный фестиваль «КаМский» ведет с 2018 года, когда он прошел в Кудымкаре, в 2019 году местом проведения стали Березники, в 2021 году - Губаха.

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