У пермского дома, в котором объявили чрезвычайную ситуацию, дежурят охранники

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первый день весны для жителей бывшего общежития завода имени Калинина превратился в настоящее ЧП.

У дома дежурит полиция. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К зданию на улице Куйбышева, 143 съехались машины полиции и спасателей. Возле дома установили палатку, куда выводили жильцов. В этом доме объявили чрезвычайную ситуацию. Его признали аварийным еще в 2019 году, часть людей уже переселили. А вот теперь оставшихся пришлось срочно эвакуировать.

Этот дом не ремонтировали с 1957 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- На здании были установлены маячки, - объяснил и. о. главы администрации Свердловского района Игорь Давлетшин. - После потепления и снегопада на стенах стали быстро расширяться трещины, на третьем этаже треснула несущая балка. Поэтому 28 февраля было принято решение ввести на этом доме режим чрезвычайной ситуации. Тянуть дальше и рисковать человеческими жизнями было бы просто преступно.

Возле дома поставили палатку для эвакуированных жильцов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для эвакуированных жильцов забронировали 130 мест в гостиницах, но их на всех явно не хватит: в доме, построенном в 1957 году, проживало более 350 человек. Людям предложили, если у них есть возможность, пожить у родных и знакомых. Для остальных организовали пункт временного размещения в ДК имени Калинина и обещают предоставить временное жилье в маневренном фонде.

Сотрудницы администрации составляют списки бывших жильцов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Возле расселенного дома дежурят сотрудники охранного предприятия – людей, сверяя списки, пускают, чтобы они смогли забрать вещи. Как объяснил Игорь Давлетшин, сейчас решается вопрос о денежной компенсации для собственников жилья: предложение горадминистрации выделить для этого 240 миллионов рублей должны утвердить на ближайшей сессии депутаты Пермской гордумы.

Для переселения жильцов подогнали автобус. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО