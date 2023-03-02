В Перми ищут родных летчика, который в ночном небе протаранил вражеский бомбардировщик

Карточка из личного дела старшего лейтенанта Константина Оборина. Фото: проект «Дорога памяти».

Волонтеры разыскивают родственников пермского летчика Константина Оборина, который на третий день Великой Отечественной войны в небе над Кишиневом направил свой истребитель на неприятельский самолет.

Памятный знак с частицей самолета

Будущий герой родился в Перми, жил в Верхней Курье, на улице 8-я линия, в доме №21. Окончив шесть классов школы, работал учеником, а потом мастером холодной обработки металлов на одном из пермских предприятий. Как и многих мальчишек того времени, его влекло небо. Он поступил в Оренбургскую 3-ю военную школу летчиков и летнабов имени Ворошилова и успешно окончил ее в 1936 году. А потом отучился во 2-й школе летчиков-истребителей имени Чкалова в Борисоглебске.

Службу начал в 146-м истребительном полку Одесского военного округа. Занимал должности летчика, начальника парашютно-десантной службы и адъютанта эскадрильи, командира звена, старшего адъютанта эскадрильи, а войну встретил заместителем командира эскадрильи. Их полк истребителей с первых дней войны отражал налеты вражеской авиации.

Смог посадить поврежденный истребитель

Многие знают о подвиге Виктора Талалихина, который в августе 1941-го в ночном небе над Подольском протаранил немецкий бомбардировщик – уничтожил немца, а сам чудом остался жив. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза, о его мужественном поступке рассказывали ученикам в школах.

Но, оказывается, первый ночной таран совершил наш земляк, старший лейтенант Константин Оборин. На третий день войны, 25 июня, под Кишиневым он не раздумывая бросил свой МиГ-3 на вражеский бомбардировщик He-111. Получил при этом тяжелое ранение, но все же смог посадить поврежденный самолет.

Через месяц летчик получил смертельную травму, когда посадил на аэродром свой подбитый истребитель. В августе он умер в госпитале, похоронили его в Харькове.

Эти данные, восстановив архивные документы, собрали поисковики-волонтеры межрегиональной патриотической общественной организации «Талалихинцы».

И теперь они хотят вручить родным героя памятный знак «Летчик-талалихинец», в который впаяна частица самолета И-16 Виктора Талалихина, найденного волонтерами в Подмосковье в 2014 году.

ВАЖНО

Родственников Константина Петровича Оборина просят позвонить или сообщить о себе волонтеру поискового отряда «Обелиск» Розе Фаттаховой, тел. 8-903-089-75-79, roza-fattahova@mail.ru.