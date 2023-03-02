«Накинулась сзади и вцепилась в руку». В Пермском крае по дороге в детский сад на женщину напала стая агрессивных собак

Женщине пришлось обращаться к врачам. Фото предоставлено Юлией Хорошавиной

Вечером 28 февраля жительница Очера Юлия Хорошавина пошла забирать ребенка из детского садика. У дома №42 по улице Ленина она увидела стаю собак - около 8-9 особей. Проходя мимо животных, Юлия услышала угрожающий лай, а когда оказалась к ним спиной, одна из собак накинулась на нее.

- От удара в спину я повернулась, и собака тут же вцепилась мне в руку, - вспоминает Юлия. - Породу различить я не смогла, но она была большая, что-то вроде овчарки. Я закричала, собака отцепилась и вместе с другими животными убежала. Я осмотрела руку, к счастью, куртку собака прокусить не смогла.

Юлия забрала ребенка из садика, а потом обратилась к врачам. К счастью, женщина отделалась гематомой, но страх от пережитого она запомнит на долго. Женщина написала заявление в полицию, чтобы они провели проверку, и обязали власти разобраться с агрессивными собаками, а также рассказала о нападении у себя на странице ВКонтакте. Вскоре запись Юлии появилась в местном паблике «Подслушано Очер», где местные жители также рассказывали о проблемах с агрессивными собаками и призывали городскую администрацию принять меры.

«Скорейшего выздоровления! Администрация, примите, пожалуйста меры, это уже становится невыносимо», «Просто кошмар... По городу идешь и не знаешь, с какой стороны беду ожидать, страшно ребенка одного отпускать и на пожилого кидались прямо при мне, и ребенка с телефоном кусали. Вчера встречала дочек с танцев. Стоило нам выйти из здания хореографии, с нами было еще три девочки, нас окружила эта стая собак. Не давали пройти. Девочки сильно испугались, я одна ничего не могла сделать. Мимо шли прохожие и никто не помог. После некоторых попыток собаки немного отошли, и мы успели перейти на другую сторону. Благо, все закончилось хорошо! АДМИНИСТРАЦИЯ! ПРИМИТЕ УЖЕ МЕРЫ!, «Да, вчера вечером в районе 19 часов эта стая собак преследовала меня с маленькой дочкой. Испугались обе, но нам помог проходящий мимо полицейский. Он увидел и окликнул этих собак, они отвлеклись на него. Спасибо ему!», «В понедельник тоже шли на музыку с ребенком, эта стая нам на встречу попалась, спасибо мужчине - громким свистом отогнал их. Мужчина тоже был с двумя маленькими детьми».

И подобных комментариев в паблике десятки. Есть и ответ администрации Очера:

«В январе текущего года был объявлен электронный аукцион на отлов безнадзорных животных, но, к сожалению, аукцион признан несостоявшимся, т.к. на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. В начале февраля в Центр организации закупок Пермского края повторно направлена аукционная документация. Аукцион на заключение муниципального контракта будет объявлен после проведения процедуры согласования, ориентировочно в марте 2023 года, заключение муниципального контракта будет возможно только после определения подрядной организации».

Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и развитию инфраструктуры Очера Игорь Вотинов в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» объяснил, что проблема с поиском службы по отлову собак была всегда, но решить ее пока невозможно.

- Служб по отлову собак катастрофически не хватает, - говорит Вотинов. - Знаю, что в Верещагино существует такая же проблема, да и в других муниципалитетах тоже. Мы в свое время выходили с инициативой по созданию единой службы по отлову собак по всему Пермскому краю, и по созданию единого приюта. Животных бы там кормили, лечили, а кто захочет, мог бы их забрать, но нам отказали. Возможности муниципалитета в плане отлова очень ограничены. Мы лишь проводим аукцион, а финансированием и даже численностью животных, которых мы должны отловить, занимается государственная ветеринарная инспекция Пермского края.

Получить оперативный комментарий в госветинспекций Прикамья нам не удалось. Как только мы его получим, опубликуем на нашем сайте.

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