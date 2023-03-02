Денис Мацуев, Теодор Курентзис и Валерий Гергиев выступят в Перми в честь юбилея

Денис Мацуев открыл в Перми авторский фестиваль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фестивали

Первым событием стал XIII фестиваль Дениса Мацуева (6+) в Пермской филармонии, который открылся в первый день весны большим симфоническим концертом с участием Российского национального молодежного симфонического оркестра. Фестиваль включил в себя концерты классической симфонической музыки, сольное выступление Дениса Мацуева, вечер джаза с участием всемирно известных музыкантов, а также гала-концерт стипендиатов и лауреатов Межрегионального конкурса «Новые имена».

12 марта в Перми откроется большой «Фестиваль пермского искусства» (6+), который будет идти три месяца – до 12 июня. В программу войдут концерты, подготовленные специально к юбилею города. Открытие фестиваля состоится в ДК имени Солдатова. На нем выступят юный пианист, победитель телевизионного конкурса «Синяя птица» Лев Бакиров и известная скрипачка Елена Корженевич, симфонический оркестр «Орфей».

Одним из центральных событий фестиваля станет премьера музыкального спектакля «Народный сказ о Перми Великой» в исполнении ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка». Большой цикл концертов будет посвящен пермским композиторам. Завершится фестиваль большим концертом с участием нескольких хоровых коллективов из других регионов. Все вместе они выступят в День города, 12 июня, на городской эспланаде.

Теодор Курентзис Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Традиционный Дягилевский фестиваль (12+) откроется 22 июня и продлится 11 дней. Его художественным руководителем по-прежнему будет Теодор Курентзис. И откроется фестиваль симфоническим концертом оркестра musicAeterna под управлением Курентзиса, в программе которого три произведения Петра Ильича Чайковского. На закрытии фестиваля оркестр исполнит музыку Игоря Стравинского. Крмое того в программе Дягилевского фестиваля симфонические и камерные концерты, оперные постановки, экспериментальные перформативные проекты, классическая и альтернативная музыка.

Спектакли

2 марта в Театре-Театре состоится премьера спектакля «Гостиница “Центральная”» (16+), специально созданного к 300-летию Перми. Главной «героиней» спектакля стала знаменитая «семиэтажка», в которой в годы Великой Отечественной войны жили деятели культуры и искусства, эвакуированные из Ленинграда. Здесь композитор Арам Хачатурян написал знаменитый «Танец с саблями» для балета «Гаянэ», Сергей Прокофьев завершил балет «Золушка», Вениамин Каверин создавал роман «Два капитана», а Юрий Тынянов - рассказ «Гражданин Очёр». Но события спектакля не ограничиваются 40-ми годами, они рассказывают о постояльцах гостиницы 60-х годов и современности. В основе сюжета лежат краеведческие материалы и воспоминания людей, живших в гостинице. А поставила «Гостиницу» Елена Невежина, на чьем счету постановка в Театре-Театре спектакля «Географ глобус пропил», 10 лет назад номинированного на «Золотую маску». Премьерные показы «Гостиницы» будут идти ежедневно до 8 марта включительно.

Фото: Никита Чунтомов

Выставки

В Доме-музее Н.Г. Славянова открылась выставка «На связи» (6+), посвященная истории инженерной мысли и знаменитым изобретателям России, в том числе создателю электродуговой сварки Николаю Славянову. Кстати, особняк, в котором расположен музей, был построен по проекту самого Славянова, в нем изобретатель жил вместе со своей семьей в 1888-93 годах. Специально для этой выставки московские художники вместе с известными популяризаторами науки создали комиксы, рассказывающие об инженерных ноу-хау XIX века. Выставка продлится до 30 июня.

А в Доме Мешкова 21 марта откроется выставка «Докопаться до города» (6+), где будут показаны экспонаты, найденные археологам в центре Перми. Это предметы быта пермяков XVIII, XIX и XX веков: бутылки, монеты, гончарная утварь, курительные трубки, статуэтки. Один из наиболее интересных экспонатов – 15 шахматных фигур, изображающих воинов турецкой и европейской армий. Будут представлены и предметы, найденные Камской археологической экспедицией при раскопках на заводе Шпагина.

Гастроли

26 апреля в Перми состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева (6+). Он пройдет в рамках Московского пасхального фестиваля во Дворце культуры имени Солдатова.

Валерий Гергиев. Фото: Екатерина СИМОХИНА

А руководитель городского департамента культуры Василий Головин сообщил, что в Перми в честь юбилея города состоятся гастроли театра балета Бориса Эйфмана. Дата пока не определена, так как гастроли – внеплановые.