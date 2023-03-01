Понюхаешь - умрешь: пермяков пугают сообщениями о незнакомцах с ядовитыми духами

В полиции прокомментировали распространяемые сообщения. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пермяков пугают сообщениями о приезжих, которые ходят по улицам разных городов и раздают прохожим ядовитые духи, из-за которых вскоре наступает смерть. Так в пермских пабликах опубликована аудиозапись, на ней разговор некого мужчины со своей знакомой. Мужчина предупреждает, чтобы та ни в коем случае не брала у незнакомцев пробники духов и предупредила о подозрительных людях своих знакомых. Большинство пермяков посчитали запись фейком, но были и те, кто всерьез поверил услышанному, за комментарием мы обратились в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

- Информация поступила, что в Новосибирск, Омск, Томск приезжают люди, ходят по улицам и предлагают понюхать пробники духов, а еще дают бесплатно небольшой флакончик, чтобы домой родным и близким принести, - говорит на записи мужской голос. - Через час-полтора происходит отравление, и люди умирают. В основном подходят к детям.

Запись на время прерывается, и через несколько секунд возобновляется, но говорит уже женщина: «Ребята, у нас уже ходят в Очере! К нам женщина подходила, я сказала, что вызову полицию, она убежала. Распространите эту информацию по Очеру».

Комментарий МВД

«В настоящее время на территории Пермского края отмечаются факты распространения в чатах мессенджеров сообщений о якобы имеющих место случаях отравления местных жителей после вдыхания неизвестных веществ из флаконов, предложенных незнакомцами. Данная информация не соответствует действительности. Призываем граждан критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения».

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