Как помочь Ивану Семенову найти шпиона?

Пешеходный квест включает в себя семь увлекательных приключений в разных местах города

Фильм «Иван Семенов. Школьный переполох», который вышел в прокат этой осенью, вновь поднял интерес к самому известному двоечнику Перми. Недавно пермская компания «Визионеро» создала приложение для смартфонов и планшетов «Один день Ивана Семенова». Это пешеходный квест с дополненной реальностью, который включает в себя семь увлекательных приключений в разных местах города. Скачав его, можно отправиться вместе с ребенком гулять по Перми, посмотреть, что изменилось в городе с момента издания книги Льва Давыдычева «Жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника» (а было это в 1962 году), а что так и осталось нетронутым.

Приложение объединяет в себе и книгу, и фильм. Благодаря ему можно помочь Ивану Семенову найти шпиона, поиграть с ним в городки и даже побывать в космосе. От одной локации квеста до другой участники передвигаются самостоятельно, используя карту на экране. Для приложения были нарисованы 3D-модели. В дополненной реальности виртуальные объекты проецируются на реальное окружение.

- Идея приложения проста: дать пермякам возможность посмотреть на любимые улицы, вспомнить знаковую книгу Давыдычева и рассказать о ней детям. Сейчас квест доступен в двух форматах - прогулка по улицам города с выполнением квест-заданий и виртуальная экскурсия по Центральному выставочному зал, - говорит автор проекта Андрей Лысенко.

Приложение можно скачать для платформ iOS и Android.