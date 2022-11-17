«Мне до сих пор кажется, что это сон»: Читатели «Комсомолки» помогли девушке из Пермского края собрать деньги на коляску мечты

Анна на улице! И спустилась она сама! Фото: скрин с видео из семейного архива.

На улице холодно и колючий ветер, но это не преграда для того, чтобы выйти на улицу после многолетнего заточения.

Анне Чалышевой из Добрянки – 30 лет. 19 из них она практически не выходит из дома, у нее СМА - спинальная мышечная атрофия. Это врожденная наследственная болезнь, в ходе которой мышцы теряют силу и атрофируются. Неизлечимая болезнь началась в детстве: девочка встала на ноги поздно, в полтора года и запиналась о каждое препятствие.

Потом в 11 лет ее посадили на инвалидную коляску. Пока была ребенком, девочку спускал на улицу и поднимал домой папа, сейчас девушке помогает брат. Но даже для него спустить Анну в обычной инвалидной коляске со второго этажа хрущевки, а потом поднять наверх – непосильная ноша.

А тут – цифровой дисплей прямо под рукой! Нажимаешь кнопки и мощные колеса коляски мечты крутятся и везут свою хозяйку на свежий воздух. Когда нужно – в дело вступают специальные мини-гусеницы. Первые ступени - самые страшные, потом все проще и проще и вот она улица!

- Я спустилась! – радостно говорит Анна.

К своей заветной мечте – инвалидной коляске, которая умеет шагать по ступеням, девушка шла более полугода. Стоимость коляски-ступенькохода с электроприводом, которую производят в Новосибирске, - 705 тысяч рублей. Сумма при ее пенсии по инвалидности - космическая!

Новая коляска сама спускается и поднимается по ступенькам. Фото: скрин с видео из семейного архива.

Но Анна решила не сдаваться, и начала попросить помощи у неравнодушных людей. Она обратилась в благотворительный фонд, но там ей отказали из-за возраста, поэтому девушка открыла сбор на коляску мечты в соцсетях. А вскоре обратилась и к читателям «Комсомольской правды».

Мы написали о беде девушки и ее заветная мечта постепенно начала сбываться! Сбор на коляску удалось закрыть два месяца назад. А на днях будущего помощника Анны в путешествиях наконец-то привезли в Добрянку!

Анна уже встретилась с друзьями. Фото: семейный архив.

- Благодаря неравнодушным сердцам моя жизнь качественно изменилась, - благодарит всех, кто ей помогал, девушка. – И хоть пока без брата я не обходиться не могу: он мои глаза во время разворотов на лестничной площадке, теперь я могу спокойно спускаться вниз и идти куда душе угодно! И не думать при этом, кто меня будет поднимать в квартиру.

За первые дни с новой коляской-ступенькоходом девушка уже съездила на мастер-класс и тренировку по бочча, увиделась с ребятами из команды, которых давно не видела, и планирует вплотную заняться своим здоровьем, ведь теперь больница для нее не крепость.

Пока девушка только учится управлять коляской-ступенькоходом. Фото: скрин с видео из семейного архива.

- Я стала гораздо свободнее, - светятся счастьем ее глаза. - Пока я не совсем понимаю габариты коляски при развороте на лестничной площадке и в узких помещениях, но вскоре буду расширять географию своих поездок и учиться. А еще я искренне благодарна каждому человеку за то, что они отозвались на мой крик о помощи и сделали меня свободной. У меня как будто выросли крылья за спиной! Мне до сих пор не верится, что моя мечта сбылась, и я до сих пор боюсь проснуться!

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