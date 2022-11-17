В Прикамье 15-летний хулиган спас младшего брата, рискуя собой

Фото: Добрянская школа №2

Этот случай, который мог закончиться трагедией, произошел возле деревни Ключи в Добрянском районе.

- Мы возвращались с 9-летним братом от бабушки к себе домой, в Добрянку, - рассказывает 15-летний Егор. - Шли по переходу через дорогу к автобусной остановке. Я услышал визг тормозов. Обернулся: прямо на брата, который шел следом, мчится черный «Мерседес». Я бросился к Захарке, увлекая его за собой. К сожалению, братишка не удержался на ногах, и машина ударила его по лодыжке. Удар был такой сильный, что если бы мы не отпрянули, брат бы точно погиб.

«Героями не рождаются»

«Мерседес» остался на месте ДТП. А Егор повез брата на попутной машине в больницу.

- Пришлось делать операцию - у него был открытый перелом ниже колена.

Парня поблагодарили за мужественный поступок на школьной линейке. Фото: отдел МВД по Добрянскому городскому округу.

В ГИБДД после того, как изучили обстоятельства аварии, поняли, что школьник фактически спас брата, рискуя собой. И решили торжественно наградить его за мужественный поступок.

Начальник Добрянской ГИБДД пришел в школу на торжественную линейку. Ученики под звуки гимна подняли Российский флаг.

- Героями не рождаются, героями становятся! - сказал школьникам капитан полиции Олег Меледин, а затем рассказал ребятам, как их товарищ спас младшего брата.

Егору Епишину от имени ГИБДД капитан вручил благодарность и подарок.

- Мне подарили школьные тетрадки, ручки и фломастеры, - улыбается сейчас Егор. - Это чтобы я лучше учился.

Алиса и Захар Епишины. Фото: личный архив.

«Перестал валять дурака»

- Удивительно, но после этого случая Егора как подменили, - говорит директор Добрянской школы №2 Наталья Стерхова. - Он перестал пропускать занятия, стал внимательнее на уроках. А еще записался в секцию по смешанному рукопашному бою.

Сам Егор рассказывает, что после произошедшего, действительно, многое пересмотрел в своем поведении.

- Я решил перестать валять дурака, - говорит Егор. - Раньше я занимался вольной борьбой, хотя потом перестал. Может, это и помогло мне быстро среагировать на опасность. Я решил снова заняться спортом. А еще я понял, что должен быть примером для младшего брата и сестренки Алисы, которая в этом году пошла в первый класс. Захарку уже выписали из больницы, но он пока в гипсе. Я ему помогаю передвигаться по квартире. А чтобы брату было не скучно, мы с ним учимся играть в шахматы.