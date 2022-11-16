Для детей мобилизованных пермяков организовали спортивные занятия

В Перми для детей из семей мобилизованных граждан организовали бесплатные занятия футболом и айкидо. Тренировки проходят в АНО Клуб Айкидо и в футбольном клубе «Династия» при поддержке Центра объединения гражданских инициатив «ЕДИНЫЕ», который открыт на площадке Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае.

«Дети чувствуют нашу поддержку»

Большим событием для начинающих спортсменов стало открытое занятие с сенсеем и знакомство с ребятами из сборной команды клуба айкидо «Династия». Опытные спортсмены с радостью приняли в свое большое сообщество новичков и показали им приемы боевого искусства.

- Подобные тренировки проводят регулярно, чтобы новички скорее влились в большое сообщество айкидо и подружились друг с другом, - рассказали организаторы. - Занятие провел региональный представитель Национального Совета Айкидо России, обладатель степени 3 Дана Айкидо Айкикай Денис Гатаулин.

Секции начали работать с конца октября в пяти районах Перми - в школах и на площадке Пермской академии айкидо.

- В наш клуб ходят ребята из разных социальных категорий. И в этот непростой для нашей страны период мы решили помочь детям, чьи папы участвуют в СВО. Сама философия айкидо, техника, созидание помогают сплотиться. Ребята чувствуют наше тепло, поддержку, тренировки проходят очень хорошо, - отметил Денис Гатаулин.

Занятия доступны для людей любого возраста и физической подготовки, и они очень нравятся школьникам.

- Мне нравится выполнять разные приемы, и я уже нашла новых друзей. Думаю, посещение секции поможет мне стать более уверенной, - говорит Есения Шадрина, учащаяся Школы бизнес и предпринимательства Перми.

«Спорт закаляет характер»

Представительства клуба «Династия» находятся во многих территориях Прикамья, занятия посещают более тысячи воспитанников. При этом бесплатно тренировки посещают дети из многодетных и малообеспеченных семей, с ОВЗ, ребята, оставшиеся без попечения родителей, студенты. Теперь эту возможность получили дети из семей мобилизованных граждан и добровольцев, участвующих в СВО.

- В сегодняшней ситуации нам всем важно объединяться, оказывать помощь военным и их семьям, чтобы они чувствовали нашу поддержку. Когда в центр «ЕДИНЫЕ» руководство клуба «Династия» вышло с инициативой организовать бесплатные тренировки по айкидо и футболу для таких ребят, мы подхватили эту историю. Сегодня на более десяти площадках проходят секции, записаться детям из семей мобилизованных можно в любое время, - подчеркнула заместитель руководителя Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Елена Савельева.

На тренировке с сенсеем присутствовали и родители. У одного из ребят папа приехал на побывку домой и тоже пришел на секцию.

- Здесь добрые и отзывчивые ребята, хорошие тренеры. Буду спокоен за сына, что он занят делом, - говорит отец юного спортсмена Николая. - Хочу, чтобы он достиг успехов в спорте. Спорт закаляет характер. И я очень рад, что Коля выбрал именно айкидо.

ВАЖНО

Айкидо - японский комплекс физических и духовных практик. Это учение считается самым философским боевым искусством. Оно в равной степени развивает и дух, и тело. В этом виде единоборств у ребят формируется особое мировоззрение и умение постоять за себя.

БУДЬ В КУРСЕ

На площадке Региональной общественной приемной также работает Единый центр для помощи семьям мобилизованных. Обратиться в него можно по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 210.

Режим работы – понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 17.00.

Можно позвонить по телефонам: 122; (342) 236-82-29, (342) 236-79-92. Либо оставить электронное обращение на сайте приемной https://rop59.ru/napisat-obrashhenie