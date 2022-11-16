Фото: Пермский планетарий.

Наиболее красочным и интригующим для многих жителей Перми может стать ночное время суток 17 ноября 2022 года, когда звездный небосклон станет местом прохождения метеорного потока Леониды.

Метеорный поток Леониды в Перми 2022

Как рассказали в Пермском планетарии именно с ночи 17 ноября на утро 18 ноября можно будет наблюдать максимум прохождения метеорного потока Леониды. Большая вероятность его увидеть будет около 02:00. Лучше всего падающие звездочки будут видны в темном месте на окраине Перми в стороне созвездий Льва над восточной частью горизонта. Кстати, отсюда происходит и само название метеорного потока - «Леониды».

Знатоки астрономии говорят, что созвездия Льва на небосводе можно очень просто найти при помощи Большой Медведицы. Они находятся чуть ниже Большого Ковша.

Всезнающая Википедия утверждает, что впервые земляне обратили внимание на огромное количество падающих с неба звезд еще в 901 году. Наблюдения любознательных египтян сумел обобщить Патриарх Евтихий Александрийский.

Для индейцев же Южной Америки это было совершенно обыденное явление: они во все времена имели особый взгляд на звезды и звездных богов.

Почти через тысячу лет, в 1833 году, метеорный поток Леониды навел настоящий ужас на жителей восточного побережья США, когда ранним утром они увидели настоящую «бурю падающих звезд». Небо было «забито» светящимися следами и освещалось величественными болидами, а их частота сравнивалась со снежным бураном.

«Леониды - метеорный поток средней силы, демонстрирующий до 15 метеоров в час на пике. Поток уникален за счет того, что примерно каждые ЗЗ года имеет циклонический пик, где в час выпадает сотни метеоров. Последний такой случай пришелся на 2001 год», - поясняют в Пермском планетарии.

Метеорные частицы потока Леониды влетают в атмосферу со скоростью около 70 километров в секунду, сгорая, они оставляют яркие следы. Метеорный поток Леониды создается из остаточного материала кометы 55P/Teмпeля-Tуттля, открытой в 1865 году. Поток происходит ежегодно с 6 по З0 ноября.

Как успеть загадать желание в метеорный поток Леониды 2022

«Золоткой упала с неба звезда…». Наверное, многие пермяки хорошо знают строки из этой легендарной песни, написанной их земляком Сергеем Наговициным еще в середине 1990-х годов.

Пермский шансонье в ней сокрушался, что его подруга в очередной раз так и не успела загадать самое сокровенное желание. Нынешние его земляки получат уникальную возможность сделать это уже завтра. Как же правильно успеть загадать желание в метеорный поток Леониды 2022 года?

Увидев на небе падающую звездочку, астрологи советуют сформулировать четкое желание таким образом, как будто желание уже сбылось. К примеру, «Я богатый и красивый, а здоровья хоть отбавляй…» или «Я стройная и привлекательная…».

Кроме того, не стоит к своим желаниям добавлять «хочу», так как их можно не дождаться совсем. Не должно быть места в желаниях и частице «не».

А еще древние предания гласят, что падающие звезды – это души, готовые вселиться в новорожденных детей…

Что интересно, не у всех метеорный поток Леониды вызывал радужные ощущения и перспективы. Некоторые проповедники утверждали, что они несут за собой Судный день.

Мы же остаемся оптимистами и ждем 17 ноября 2022 года!

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