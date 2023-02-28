Синоптик рассказал, когда в Прикамье стоит ждать весеннюю погоду

С зимой простились, но она пока отступать не собирается. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не является случившаяся в Прикамье оттепель предвестником скорой весны? И скоро ли прекратятся снегопады?

Об этом ведущие Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) поинтересовались у руководителя Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павла Смирнова.

- «Снежный» курс, который взяла погода, продолжится, как минимум, до конца недели, а то и захватит всю первую декаду марта, - объяснил Павел Смирнов. – В Прикамье ожидается очень неустойчивая погода. Буквально с интервалом в 2-3 дня будет идти снег. Так что все, что у нас недоставало по осадкам, будет восполнено. Обильный снегопад ожидается в среду. В четверг и пятницу немного отдохнем от снега, но в эти дни возможен заток холодного воздуха. По ночам – вновь будет от -15 до -20 градусов мороза, а днем – не теплее -10.

То есть нас ждут «температурные качели» со снегопадами и метелями. При этом погода хоть и будет разнообразной, но сохранится ее уклон в зимний характер – весны стоит ждать ближе к концу марта. Хотя и таких морозов, какие случались в начале первого весеннего месяца в предыдущие два года, сейчас не ожидается.