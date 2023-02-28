История семьи пермских военных: «Думали, что боевой опыт нам никогда не пригодится»

Семья Тухтаметовых не осталась в стороне и помогает нашим ребятам на СВО. Фото: Семейный архив.

Ринат и Ольга Тухтаметовы – военные в отставке. Они поженились 22 года назад в воинской части в городе Ангарске Иркутской области. В 2003 году принимали участие в контртеррористической операции в Чеченской республике. А спустя двадцать лет они помогают нашим ребятам в зоне специальной военной операции на Украине.

Сменила детскую реанимацию на военную часть

Больше 20 лет назад Ольга сменила детскую реанимацию в Иркутске на воинскую часть в Ангарске, служила санитарным инструктором. Там Ольга познакомилась с будущим супругом Ринатом. А через год они поженились.

- Хотя мы и были достаточно молоды, нам было по 22 года, оба были готовы к семейной жизни, - рассказывает Ольга.

В 2003 году в составе оперативного полка Ольгу и Рината направили в Чеченскую республику. Их пунктом временной дислокации был заброшенный детский садик.

- Там организовали фельдшерский пункт, все нужно было заново обустраивать, - рассказывает Ольга. – Налаживали быт для оказания первой медпомощи.

Муж Ольги был в тот момент командиром роты и хорошо знал на сколько сложны условия военнослужащих в пунктах временной дислокации.

- Каждый день ребята уходили на охрану важных стратегических объектов, - вспоминает Ринат. - Условия были тяжелые – на сон несколько часов в сутки.

Через четыре месяца их командировка закончилась. Ольга с мужем стойко пережили эту боевую задачу и оба были уверены, что такого опыта в их жизни больше не будет.

Ольга организовала пошив тактических носилок для бойцов. Фото: t.me/molot_perm_sbor

Из предпринимателей в волонтеры

Затем Рината перевели в Пермь, здесь он продолжал службу. В семье уже подрастали две дочки, а 6 лет назад родился сын. Отдав военному делу больше 20 лет, Ринат вышел в запас, сейчас он обучает подростков в Пермском краевом учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», передает им свой опыт. А Ольга занялась сетевым бизнесом.

В конце прошлого года она не смогла оставаться равнодушной и все время думала, как может помочь бойцам, которые уехали в зону СВО.

- Разве я могла подумать, что мне через 20 лет придется составлять списки лекарств для личной аптечки военнослужащим, помогать собирать гуманитарные сборы, закупать жгуты, спасательные одеяла, организовывать пошив тактических носилок для раненых бойцов? – говорит Ольга. - Но сейчас – это наша жизнь.

Организовала пошив носилок для раненых бойцов

Осенью 2022 года Ольга вместе с ребятами из сетевого бизнеса создали телеграм-канал «Молот – наш пермский танковый батальон». По сей день Ольга Решетова, Данил и Эльвира Соколовы, Вероника Иванова и Ольга Тухтаметова ведут работу по сбору гуманитарной помощи бойцам.

Одной их вскрывшихся проблем на СВО стал вынос раненых ребят с поля боя. Парни организовывали носилки из подручных материалов.

- Ребятам нужны были носилки для эвакуации раненых, бывало, что они выносили парней с поля боя на веревках, - говорит Ольга. - Я как услышала, у меня холод по телу прошел. Нужно было действовать, организовать пошив тактических носилок. Ведь оказание первой медпомощи – это залог спасения.

Так выглядят тактические носилки. Фото: t.me/molot_perm_sbor

Ольга позвонила в Иркутск своим знакомым военным врачам, которые рассказали, что нужно для носилок, какими они должны быть, а потом в интернете нашли организацию «Золотые руки ангела», у которых уже был опыт по пошиву тактических носилок. Ольга начала с ними взаимодействовать.

- Носилки – это крепко-накрепко сшитая между собой квадратами стропа, - рассказывает Ольга. - Работа - это трудная и все проблемы по организации пошива носилок вскрывались постепенно.

Не было помещений, где их шить, людей, специальных машин, которые могут прошить толстую стропу, да саму стропу купить негде было, нужна не любая, а определенных параметров. Ее заказывали в Подмосковье и пересылали сюда.

Теперь тактические носилки в несколько этапов шьют коллективы «Молот/ Парма ZA СВОих» и «Шьем для наших».

«Раньше шили полдня, а теперь за час справляемся»

Когда носилки только начинали делать, на изготовление одних уходило по полдня.

- Сейчас на одни носилки уходит около часа, их отшивают три швеи, но нам нужно больше, парни с передовой высоко оценили их, - говори Ольга. - наши носилки легкие, удобные, занимают мало места и реально спасают жизни.

Волонтеры собрали и отправили сотни тонн гуманитарной помощи нашим ребятам. Фото: t.me/molot_perm_sbor

Для их изготовления нужны бОльшие мощности и средства. Все расходные материалы покупаются на благотворительные средства.

- Нам помогают простые граждане, поддерживает и власть, но финансовая поддержка очень нужна, чтобы купить швейные машины, стропы и все остальное. Мы просим предпринимателей, предприятия не оставаться в стороне и продолжать помогать нам.

Чтобы помочь волонтерам в сборе гуманитарной помощи нашим ребятам в СВО, присоединяйтесь к телеграм-каналу «Молот – наш пермский танковый батальон» и группе ВКонтакте - «Молот/ Парма ZA СВОих». Там вся актуальная информация по сборам.

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