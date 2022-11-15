Для женщин Прикамья откроют бесплатный медицинский центр «Белая роза»

Фото: проект «Белая роза» Фонда социально-культурных инициатив

Как стало известно редакции «Комсомольская правда-Пермь», завершаются переговоры депутата Государственной Думы от Пермского края Антона Немкина и руководства региона об открытии в Перми представительства федерального проекта «Белая роза» Фонда социально-культурных инициатив, основанного в 2008 году. «Белая роза» будет оказывать бесплатную диагностическую помощь женщинам по профилактике онкологических заболеваний репродуктивной системы и молочных желез.

Организовать первичную медпомощь

Онкологические заболевания распространены не только у нас в стране, но и в мире. С ростом продолжительности жизни увеличивается и число больных раком. В то же время развитие медицины позволяет постоянно повышать уровень выживаемости при злокачественных новообразованиях. Сегодня в мире насчитывается 43,8 млн человек, у которых стойкая ремиссия после страшного диагноза.

К 2030 году уровень смертности от новообразований, в том числе злокачественных, планируется снизить до минимальных значений. Для этого, по решению Правительства РФ, уже к 2024 году будет создано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащено как минимум 160 диспансеров и больниц во всех регионах страны. Также появятся 18 референс-центров, которые будут помогать ставить и проверять диагнозы с помощью самых современных методов и оборудования. Работа по реализации этой задачи ведется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 19 февраля 2021 г. № 116н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях». Одним из основных пунктов приказа стала организация первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Главная задача – ранняя диагностика

Проект «Белая роза» Фонда социально-культурных инициатив призван привлечь внимание общественности и, прежде всего, женщин к репродуктивному здоровью, как залогу счастливого материнства и успешного будущего. С этой целью фонд строит сеть благотворительных медицинских центров, в задачу которых входит ранняя диагностика онкозаболеваний репродуктивной сферы и молочных желез. К 2020 году в российских регионах уже открылись и успешно работают 18 благотворительных медцентров.

Кроме того, в рамках проекта разрабатывается программа информирования населения о необходимости профилактики раковых заболеваний, которая позволяет своевременно назначить лечение и сохранить жизнь.

Комплексный подход к здоровью

Есть женщины, которые в силу разных причин негативно относятся к профилактическим осмотрам. Поэтому отличительной особенностью центров «Белая роза» стало создание максимально благоприятной атмосферы для пациенток, что позволяет сделать посещение профильных специалистов комфортным. Все консультации врачей и диагностические исследования бесплатны, и для обследования нужны только паспорт и полис ОМС.

- Профилактика, своевременное диагностирование и лечение онкологического заболевания у женщин – основа здоровой жизни всего российского общества, - подчеркнул депутат Госдумы Антон Немкин. - Трагедии многих семей можно предотвратить, если создать для людей качественную и современную медицинскую инфраструктуру. При этом о здоровье женщин должны заботиться не только профессиональные онкологи и другие необходимые специалисты, но еще и психологи, терапевты, настроенные на результат, так, как это делают в «Белой розе». Женщине не должно быть страшно, дорого или сложно регулярно заниматься своим здоровьем. Поэтому мы и решили начать работу с этим проектом: Прикамье так же, как и другие регионы страны, должно получить центр с комплексным подходом к защите здоровья наших женщин, - заявил парламентарий.