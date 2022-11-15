Бывшего главного судебного пристава Пермского края отправили в СИЗО

Игорь Кожевников обвиняется в 38 преступлениях. Фото: архив "КП"

Сегодня, 15 ноября, Пермский районный суд изменил меру пресечения бывшему главе службы судебных приставов Пермского края Игорю Кожевникову. Как рассказали "КП-Пермь" в пресс-службе суда, господин Кожевников нарушил избранную для него меру пресечения — запрет определенных действий, в связи с этим суд отправили его на 2 месяца в СИЗО.

- Представитель гособвинения попросил приобщить к делу записи телефонных переговоров Кожевникова. Из них следовало, что обвиняемый намеревался покинуть Россию и уехать на Украину. Обвиняемый в свою очередь не стал отрицать факт звонка, но объяснил, что сделал это на эмоциях и никуда уезжать не собирался, - сообщили в пресс-службе суда.

Тем не менее факт нарушения был установлен и бывшего главного судебного пристава вновь отправили в тюрьму. Следующее заседание назначено на 21 ноября. Как уточнили в суде, Кожевникова на заседании присутствовать будет.

Напомним, бывшего главу краевого УФССП России задержали три года назад. Игорь Кожевников обвиняется в 38 преступлениях, связанных с получением взяток, злоупотреблением полномочиями и мошенничеством с использованием служебного положения в особо крупном размере. Полтора года Кожевников провел в СИЗО и вечером 21 января 2021 года вышел на свободу.

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