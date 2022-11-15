Аэропорт в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году из Перми можно будет улететь по субсидированным воздушным перевозкам в 15 городов России.

Субсидированные воздушные перевозки осуществляются по специальному фиксированному тарифу. Часть затрат на выполнение полетов российским авиакомпаниям компенсирует государство, поэтому субсидированные воздушные перевозки обходятся пассажирам дешевле.

Субсидирование воздушных перевозок в России 2023

Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) утвержден перечень субсидируемых в 2023 году маршрутов. Программа субсидирования региональных воздушных перевозок реализуется в соответствии с постановлением правительства РФ от 25 декабря 2013 года.

С 1 января 2023 года к реализации программы по субсидированным воздушным перевозкам приступят 17 авиакомпаний России. Перелеты будут осуществляться по 308 направлениям, в продажу поступит более 4 млн билетов по специальному тарифу. На реализацию программы субсидирования региональных воздушных перевозок в 2023 году из федерального бюджета выделят 9 млрд рублей.

Маршруты, авиакомпании и частота перелетов по субсидированным региональным воздушным перевозкам из Перми 2023

В 2023 году из Перми 4 авиакомпании будут осуществлять субсидированные региональные перевозки по следующим направлениям и частотой:

- АСТРАХАНЬ с 01.01.2023 по 31.05.2023 и 01.10.2023 по 31.12.2023 два раза в неделю. Перевозки будет выполнять авиакомпания «Икар» на самолете Embraer E190 вместимостью до 110 человек. Софинансирование со стороны Астраханской области и Пермского края по 30,5%;

- БАРНАУЛ с 01.01.2023 по 30.04.2023, с 01.05.20223 по 31.08.2023 и 01.09.2023 по с 31.12.2023 два раза в неделю. Перевозки будет выполнять авиакомпания «Икар» на самолете Embraer E190 вместимостью до 110 человек. Софинансирование со стороны Пермского края в размере 61%;

- ВЛАДИКАВКАЗ 01.01.2023-31.05.2023, с 01.06.2023 по 31.08.2023 и с 01.09.2023 по 31.12.2023 два раза в неделю. Перевозки будет выполнять авиакомпания «Икар» на самолете Embraer E190 вместимостью до 110 человек. Софинансирование со стороны Пермского края и Республики Северная Осетия-Алания в размере по 30,5%;

- ВОЛГОГРАД с 01.01.2023 по 30.04.2023 и с 01.09.2023 по 31.12.2023 два раза в неделю. Перевозки будет выполнять авиакомпания «Икар» на самолете Embraer E190 вместимостью до 110 человек. Софинансирование со стороны Пермского края и Волгоградской области по 30,5%;

- КАЗАНЬ с 02.01.2023 по 31.05.2023 и с 01.10.2023 по 31.12.2023 два раза в неделю. Перевозки будет выполнять авиакомпания «ЮВТ АЭРО» на самолете CRJ-200 вместимостью до 50 человек. Софинансирование Пермским краем и Республикой Татарстан в размере по 30,5%.

- КАЛИНИНГРАД с 01.01.2023 по 30.04.2023 и с 01.10.2023 по 31.12.2023 три раза в неделю. Перевозки будет выполнять авиакомпания «Икар» на самолете Embraer E190 вместимостью до 110 человек. Софинансирование со стороны Пермского края в размере 50%;

- КОГАЛЫМ с 01.01.2023 по 31.12.2023 один раз в неделю. Перевозки будет выполнять авиакомпания «ЮВТ АЭРО» на самолете ATR-72 вместимостью до 70 человек (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400). Софинансирование двумя субъектами по 50%;

- МАХАЧКАЛА с 01.01.2023 по 31.05.2023 два раза в неделю. Перевозки будет выполнять авиакомпания «АЗИМУТ» на самолете SU 95 вместимостью до 100 человек. Софинансирование Пермским краем и Республикой Дагестан по 30,5%;

- МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ с 01.01.2023 по 15.04.2023 два раза в неделю. Перевозки будет выполнять авиакомпания «АЗИМУТ» на самолете SU 95 вместимостью до 100 человек. Софинансирование Пермским краем в размере 61,0%;

- МУРМАНСК с 01.01.2023 по 31.12.2023 два раза в неделю. Перевозки будет выполнять авиакомпания «Икар» на самолете Embraer E190 вместимостью до 100 человек. Софинансирование со стороны Пермского края и Мурманской области по 30,5%;

- НИЖНИЙ НОВГОРОД с 01.01.2023 по 30.04.2023 и с 01.09.2023 по 31.12.2023 два раза в неделю. Перевозки будет выполнять авиакомпания «Икар» на самолете Embraer E190 вместимостью до 100 человек. Софинансирование со стороны Пермского края и Нижегородской области по 30,5%;

- НОВОСИБИРСК с 01.01.2023 по 31.12.2023 семь раз в неделю. Перевозки будет выполнять авиакомпания «Сибирь» на самолете E-70 вместимостью до 78 человек (резерв Airbus 320 и Boeing 737). Софинансирование Новосибирская область и Пермский край - 61%;

- САМАРА с 02.01.2023 по 31.12.2023 два раза в неделю. Перевозки будет выполнять авиакомпания «ЮВТ АЭРО» на самолете CRJ-200 вместимостью до 50 человек (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400). Софинансирование Пермским краем и Самарской областью по 30,5%;

- СУРГУТ с 01.01.2023 по 31.05.2023 и с 01.09.2023 по 31.12.2023 два раза в неделю. Перевозки будет выполнять авиакомпания «ЮВТ АЭРО» на самолете ATR-72 вместимостью до 70 человек (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400). Софинансирование двумя субъектами в размере 50%;

- ТЮМЕНЬ с 01.01.2023 по 31.05.2023 и с 01.09.2023 по 31.12.2023 два раза в неделю. Перевозки будет выполнять авиакомпания «ЮВТ АЭРО» на самолете ATR-72 вместимостью до 70 человек (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400). Софинансирование двумя субъектами в размере 61%;

- УФА с 02.01.2023 по 30.06.2023 и с 01.09.2023 по 31.12.2023 два раза в неделю. Перевозки будет выполнять авиакомпания «ЮВТ АЭРО» на самолете ATR-72 вместимостью до 70 человек (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400). Софинансирование двумя субъектами в размере 61%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В 2022 году субсидии из краевого бюджета для полетов из Перми получили семь авиакомпаний

Знакомим с перечнем маршрутов и авиакомпаний, выполняющих в 2022 году субсидированные воздушные перевозки из Перми (Подробнее…)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru