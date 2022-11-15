В Перми прошли «Большие гонки»

- Это был очень веселый и интересный праздник. Мне понравилось отгадывать слова, где каждая буква зашифрована по номеру в алфавите. Было интересно, мы долго думали, но в итоге справились и побежали дальше,- говорит участница школы танца «Держи ритм» ДК «Бумажник» Дарина Гагарина. – Вообще, мне очень нравится заниматься в «Бумажнике», у нас классные педагоги. Занимаюсь здесь современными танцами уже шестой год.

Квесты на доверие и сплоченность

В воскресенье при поддержке ПЦБК Дворец культуры «Бумажник» (это микрорайон Голованово в Орджоникидзевском районе) стал площадкой для проведения спортивно-развлекательного мероприятия «Большие гонки», в котором приняли участие более 200 детей.

Все ребята занимаются в детских спортивных секциях и творческих кружках Дворца. И главная цель «Больших гонок» - сдружить и сплотить школьников между собой.

Вместе ребятам предстояло пройти 12 интеллектуальных квестов и командных испытаний: с закрытыми глазами пробраться сквозь лабиринт и «тропу доверия», отгадать названия песен по смайликам, ответить на вопросы «шоколадной викторины», расшифровать «тайное послание» и собрать пазл. Команда получала баллы за каждый пройденный этап.

- Мне запомнился этап на доверие, где нужно было спиной упасть на руки ребят из нашей команды, - говорит воспитанник секции по баскетболу Исмаил Касымов. –Было очень волнительно, но я доверился, и все получилось. Команда у нас классная, и сегодня мы стали еще дружнее. Был очень рад познакомиться и подружиться с ребятами из других секций.

«Пусть это мероприятие станет доброй традицией»

После того как школьники справились со всеми этапами «Большой гонки», их торжественно посвятили в ряды участников секций Дворца культуры. Дети произнесли клятву, пообещав вести здоровый образ жизни, не пропускать занятия, участвовать в праздниках и конкурсах.

- Мне очень нравится заниматься в театральной студии, - говорит воспитанница студии «Черный кот» Алиса Михайлова. - У нас современный педагог, которая учит нас актерскому мастерству. Все ребята веселые и открытые. Мы выступаем почти на каждом мероприятии, а на последнем отчетном концерте в ДК я впервые была ведущей, и мне очень понравилось!

Всем участникам «Больших гонок» подарили браслеты - символ причастности к большому сообществу «Бумажника». Причем у воспитанников каждой секции и кружка – браслет своего цвета.

А в завершении праздника состоялся танцевальный флешмоб.

- Такое мероприятие в ДК проходит впервые,- говорит исполнительный директор ДК «Бумажник» Галина Попова. - Мы решили посвятить наших ребят в единое сообщество тех, кто занимается здесь и любит ДК. Сегодня дети соревнуются не внутри своих команд, а с ребятами из других секций. Мы хотим, чтобы это мероприятие стало доброй традицией, и планируем проводить его каждый год для наших новичков.

«Дети – наше будущее!»

- Дворец культуры «Бумажник» остается центром культурной и спортивной жизни Голованово. Более 50 лет ПЦБК поддерживает работу секций, проведение соревнований, конкурсов и концертов. Для нас важно, чтобы как можно больше детей было вовлечено в эту жизнь», - говорит генеральный директор ПЦБК Юрий Марков.

При поддержке Пермской целлюлозно-бумажной компании большинство секций и кружков в «Бумажнике» работают бесплатно. Причем занимаются не только дети (начиная с 4-летнего возраста), но и люди старшего поколения. В целом каждый месяц это более 300 человек.

Всего в ДК открыто 17 разных направлений, и каждый может выбрать занятие по душе. Для детей - это хоккей, футбол, баскетбол, легкая атлетика, шахматы, бокс, лыжи. Для взрослых – скандинавская ходьба и шахматы.

Среди творческих кружков для детей – танцы и театральная студия, а для взрослых – пение, вязание и садоводство.

«Ребята в восторге от занятий!»

У жительницы Голованово Валерии Демченко двое детей. Старший сын посещает театральную студию, а младший ходит на секцию общей физподготовки.

- Мои ребята в восторге от секций, им очень нравится здесь заниматься. Для нас важно чувствовать поддержку и заботу со стороны предприятия. Благодаря ПЦБК в нашем микрорайоне у детей есть возможность развиваться и участвовать в таких разноплановых мероприятиях. Это классно!»- говорит Валерия.

Внуку Елены Мацалик– шесть лет. В ДК «Бумажник» мальчик занимается уже третий год, ходит на шахматы и тхэквондо с большим удовольствием.

- На шахматах положено заниматься час, но раньше чем через полтора часа его оттуда не вытащишь. С детьми работают очень хорошие тренеры. Хочу сказать большое спасибо руководству ПЦБК и Дворца культуры, что они организуют так много кружков. Выбор огромный, дети занимаются с удовольствием!» -отмечает Елена.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПЦБК поддерживает спортивную инфраструктуру всего микрорайона Голованово. Для занятий спортом здесь открыты хоккейная коробка, футбольное поле, большой спортзал в ДК «Бумажник», в здании стадиона оборудованы новые раздевалки.

Кроме того, компания продолжает сотрудничество с хоккейным клубом «Молот». Секцию для младших детей по хоккею ведут тренеры-воспитанники «Молота». Юные хоккеисты Голованово регулярно выезжают в УДС на просмотр домашних матчей профессиональной хоккейной команды Прикамья и участвуют в мастер-классах от игроков.