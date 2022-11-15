Депутат Заксобрания предложила объявить в Прикамье борьбу поддельным протоколам собраний собственников жилья

Жители пермских многоэтажек могут столкнуться с серьезной проблемой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Круглый стол с участием депутатов регионального парламента по проблеме, которая касается буквально всех, предлагает организовать депутат Законодательного Собрания Пермского края, руководитель фракции Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» Вероника Куликова.

Речь идет о липовых протоколах собраний собственников жилья, которые все чаще поступают в краевую Инспекцию государственного жилнадзора.

- О том, что эта проблема приобретает все больший масштаб, мы видим по количеству обращений, которые приходят в наш региональный центр по защите прав граждан, организованный при партии справедливороссов, - объясняет Вероника Куликова. - Подделанные протоколы во многих случаях грозят серьезными расходами, потерей времени и нервов для жителей Прикамья.

Кто-то может решить за нас что угодно

Такие случаи, действительно, оборачиваются, как минимум, головной болью для людей, а могут обернуться и значительными расходами.

К примеру, от жильцов одного из пермских многоквартирных домов ресурсоснабжающие организации потребовали погасить многомесячную задолженность, хотя собственники жилья исправно оплачивали счета управляющей компании за ЖКУ. Выяснилось, что кем-то был незаконно оформлен протокол общего собрания о переходе на прямую оплату поставщикам за жилищные коммунальные услуги.

В другой пермской многоэтажке жильцы с удивлением узнали, что они якобы проголосовали за существенное увеличение платы за капитальный ремонт их дома. Еще в одной - собственники договорились собрать деньги на обустройство детской площадки, но деньги в итоге были перечислены на капремонт на основании липового протокола собрания. И этот перечень можно было бы продолжать. То есть за нас кто-то может решить, что угодно.

Инспекторы должны проверять подлинность документов

- В процессе депутатского реагирования по таким случаям выявился явный пробел, - объясняет Вероника Куликова. - По существующему регламенту в региональной Инспекции государственного жилищного надзора, по сути дела, не проверяют подлинность протоколов общих собраний, которые к ним поступают из управляющих организаций. По большому счету, их могут принять от кого угодно. Случалось, что тот, кто был указан в протоколе инициатором собрания собственников, даже не знал о его проведении.

Нужно выяснить, что мешает навести порядок

Опротестовать такие протоколы очень сложно. Наказать виновных - еще сложней. Для этого надо обращаться в правоохранительные органы, которые неохотно занимаются такими делами. Либо идти в суд, что хлопотно и затратно. Доходило до того, что старшему по дому приходилось привозить на судебное разбирательство семь десятков собственников жилья.

- В ИГЖН недавно объявили, что собственники жилья могут обратиться в комиссию и отозвать свою подпись под протоколом, то есть там тоже осознают существование этой проблемы, - говорит Вероника Куликова. - Но это не выход. Я как депутат и наш правозащитный центр, конечно, подключаемся в каждом конкретном случае и помогаем защитить интересы граждан. Но надо принимать системное решение. Возможно, потребуется корректировка законодательства на региональном уровне. Если нужны будут какие-то поправки в федеральные законы - региональный парламент вправе выйти с соответствующей инициативой в Госдуму. Но сначала надо понять, в чем причины существующего пробела, что мешает его устранить. Для этого необходимо провести круглый стол с участием всех заинтересованных сторон.

Вероника Куликова полагает, что в таком круглом столе должны принять участие депутаты Законодательного Собрания, руководители краевого Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края, представители МВД и прокуратуры, а также представители общественных организаций, представляющих интересы собственников жилья.

- Надо объявить настоящую борьбу поддельным протоколам собраний собственников жилья, которые серьезно нарушают права жителей Пермского края! - говорит Вероника Куликова.