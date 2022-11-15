Жителей Пермского края наградили Строгановской премией

Фото: Пермское землячество

В минувшие выходные состоялось вручение XVII Строгановской премии, сообщило Пермское землячество. Церемония награждения проходила в международном Доме музыки в Москве.

В этом году в номинации «Честь и достоинство» победил художественный руководитель и председатель жюри конкурса артистов балета «Арабеск», народный артист СССР, балетмейстер и хореограф Владимир Васильев.

Премию «За высокие достижения в области культуры и сохранения исторического наследия Прикамья» получила журналист, автор книг по истории региона и пермской промышленности Светлана Федотова.

Профессор ПГНИУ, доктор физико-математических наук, заведующая лабораторией гидродинамики Татьяна Любимова стала лауреатом в номинации «За высокие достижения в науке и технике».

Награду «За высокие достижения в спорте» получил серебряный призер по прыжкам с трамплина зимних Олимпийских игр в Пекине Евгений Климов. Олимпийская медаль стала первой для России в этом виде спорта.

Лауреатом в номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» стал гендиректор «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков.

«За высокие достижения в общественной деятельности» награждена директор Дворца детского и юношеского творчества Перми Наталья Рослякова.

Строгановская премия — это общественная награда за высокие достижения жителей Пермского края в различных сферах деятельности. Пермское землячество учредило ее в 2005 году. В год 300-летия Перми церемония вручения Строгановской премии пройдет на родной земле.

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