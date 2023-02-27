Как получить выплаты при рождении двух и более детей в Пермском крае в 2023 году

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В 2023 году в Пермском крае для повышения благосостояния семей при рождении двух и более детей увеличили размер единовременной выплаты до 115 тысяч рублей на каждого ребенка.
- Свидетельства о рождении детей (выдаются в отделении ЗАГСа по месту жительства/регистрации);
- СНИЛС ( Заявку на его создание оформляют также сотрудники ЗАГС и в течение пяти рабочих дней документ появляется в вашем приложении «Госуслуги»);
- Оба паспорта родителей;
- Банковская карта, работающая в платежной системе «Мир».
После получения всех документов вам нужно обратиться в любой офис МФЦ и сказать операционисту, что вы хотите оформить единоразовую выплату при рождении детей. В течение месяца заявление будет проходить проверку, после, еще в течение месяца, деньги поступят на вашу карту.
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