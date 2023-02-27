Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2023 году в Пермском крае для повышения благосостояния семей при рождении двух и более детей увеличили размер единовременной выплаты до 115 тысяч рублей на каждого ребенка.

Как получить выплаты при рождении двух и более детей в Пермском крае в 2023 году: необходимые документы

- Свидетельства о рождении детей (выдаются в отделении ЗАГСа по месту жительства/регистрации);

- СНИЛС ( Заявку на его создание оформляют также сотрудники ЗАГС и в течение пяти рабочих дней документ появляется в вашем приложении «Госуслуги»);

- Оба паспорта родителей;

- Банковская карта, работающая в платежной системе «Мир».

Куда обращаться для оформления выплаты при рождении двух и более детей в Пермском крае в 2023 году:

После получения всех документов вам нужно обратиться в любой офис МФЦ и сказать операционисту, что вы хотите оформить единоразовую выплату при рождении детей. В течение месяца заявление будет проходить проверку, после, еще в течение месяца, деньги поступят на вашу карту.

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