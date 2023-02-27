В Перми 6-летняя девочка установила мировой рекорд по отжиманиям

Целеустремленности и силе Лиды Котельниковой можно только позавидовать. Фото: семейный архив.

«Молодец девочка, заслуживает уважения, дальнейших успехов ей!», «Вот это да, умничка!» - десятки восторженных откликов оставляют пользователи под видео, на котором девочка лихо отжимается от пола.

Это 6-летняя Лидия Котельникова из Перми. Дошкольница установила новый мировой рекорд по отжиманиям на ладонях от пола за одну минуту. Девочка отжалась 85 раз, в то время как рекорд Гиннесса – 60 отжиманий.

- Лида совершенно обычный ребенок, просто очень спортивный, - говорит ее папа Владимир Волегов. - Мы не заставляем ее, она сама с огромным удовольствием бежит на тренировки.

У спортсменки 6 тренировок в неделю. Фото: семейный архив.

Лида с четырех лет занимается акробатикой, в пять увлеклась дзюдо. Сейчас у нее шесть тренировок в неделю. Примерно год назад юная спортсменка начала отжиматься, регулярные тренировки дают свои результаты.

- С кого берет пример? - спросили мы у родителей.

- Основной пример - это ее старший брат Илья, ему 10 лет. Он уже установил детский рекорд мира, подтянувшись 49 раз подряд, превысив предыдущую планку среди мальчиков на 8 подъемов. Сейчас он занимается дзюдо и греко-римской борьбой.

Глядя на родного брата, Лида начала заниматься спортом. Фото: семейный архив.

Ребята тренируются не только в спортзалах, но и дома. Один начал заниматься, тут же подключается второй.

Семья Лидии планирует подать заявку в Книгу рекордов России, чтобы зафиксировать ее достижение.

- Я уверен, что у наших детей в спорте будут большие победы, они к этому стремятся, а мы с супругой Анастасией их в этом поддержим, - говорит Владимир.

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