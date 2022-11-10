В Пермском педагогическом университете стартовал проект документальных спектаклей «Молотов-1945.doc»

Фото предоставлено пресс-службой ПГГПУ

15 образовательных учреждений Перми уже больше месяца готовят документальные спектакли, в основу которых легли события Великой Отечественной Войны, документы, мемуары, дневники и письма, хранящиеся в архивах города.

Каждая команда школьников – это настоящая театральная труппа, в которой есть актеры, помощник режиссера, костюмеры, гримеры, реквизиторы, художник по свету, звукорежиссер, менеджеры по рекламе. Поближе познакомиться с проектом можно в группе ВКонтакте, которую, кстати, ведут сами школьники – менеджеры по рекламе.

Режиссерами спектаклей стали:

Андрей Колбин - актер театра и кино преподаватель, актерского мастерства, директор частного театра, хореограф, режиссер;

Злата Перминова - режиссер театра и кино, помощник режиссера в Пермском академическом «Театре-Театре», победитель фестиваля-лаборатории «Кинозавод», соорганизатор театральной лаборатории «М’арт», участник фестиваля читок "Твой текст", педагог в режиссёрской мастерской Льва Ефимовича Островского;

Евгений Шварц - актёр театра и кино, директор пермского театра "Гистрион", режиссер Студенческого дворца культуры ПГНИУ. Руководит режиссерской командой

Рамис Заббаров - лауреат Международного конкурса режиссерских работ Москва ГИТИС, художественный руководитель Театра "КТО", ТОП 30 известных личностей Перми по версии журнала Собака.ру 2021г.

21 ноября стартует и сам фестиваль документальных спектаклей «Молотов_1945.doc» на базе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Программа включает в себя не только показы спектаклей, но и образовательные мероприятия, научно-интеллектуальные события, творческие мастерские. Кроме того можно будет принять участие в онлайн испытаниях: фотоконкурс, олимпиада, конкурс эссе.

ВАЖНО!

Участие во всех площадках бесплатное, главное – зарегистрироваться, т.к. есть ограничения по возможному количеству участников.

Вся подробная программа и ссылки для регистрации появятся в начале следующей недели на сайте ПГГПУ: https://pspu.ru/university и в группе проекта: https://vk.com/molotov_1945doc. Закрытие Фестиваля и награждение по итогам конкурсных испытаний состоится 25 ноября в актовом зале ПГГПУ.

Остались вопросы?

На них вам ответит руководитель проекта: Сокальская Анна Дмитриевна - 89194626126