Здесь малыши становятся чемпионами

Главными героями Чемпионата по бегу в ползунках стали малыши до 4 лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Давай! Вперед, малыш! Ползи скорей! – такими фразами подбадривали своих карапузов мамы, папы, старшие братья, сестры, бабушки и дедушки.

300 малышей и огромная группа поддержки

В субботу, 12 ноября в СК «Победа» в Перми прошел ХV Чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!». Каждый раз на этом веселом семейном спортивном мероприятии, которое уже много лет проводит «Комсомольская правда», мимимишность просто зашкаливает. Ведь самые главные его участники – это маленькие карапузы, которые еще и ходить-то не научились.

Многие из них даже не умеют ходить. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Задача маленьких участников проста – проползти заданную дистанцию, а вот их мамам и папам не просто: им нужно постараться сделать так, чтобы малыш приполз к финишу первым. И способы достижения этого результата зачастую бывают просто удивительными. Зато победители потом просто греются в лучах славы и принимают подарки и поздравления.

Главное в этом мимимишном мероприятии - это общение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Газета «Комсомольская правда» всегда поддерживает семейные ценности, поэтому мы рады собрать в одном месте столько творческих и спортивных пермских семей, и в нашей работе это самые дорогие моменты! - отметила главный редактор «Комсомольской правды» в Перми Вероника Рангулова. – Радует, что раз от раза количество желающих принять участие в этом душевном проекте увеличивается!

Долго мне еще ползти до финиша? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Действительно, в прошлые годы участниками Чемпионатов по бегу в ползунках регистрировались по 100 и даже по 200 пермских семей, а в этом году участие в «Карапузах» решили принять аж 300 семей с маленькими детьми! И это рекорд! Причем, регистрировались для участия не только отдельные семьи, а и целые группы в детском саду. К примеру, в Чемпионате участвовали сразу 14 воспитанников из «Центра развития ребенка-детский сад № 403».

Ползут все! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самое главное – болельщики!

Все семьи оказались очень организованными, кто-то приехал чуть заранее, и к началу мероприятия зал СК «Победа» был уже полон. Но любопытные малыши в ожидании начала состязаний не скучали: они могли попробовать детское питание от партнеров Чемпионата, поиграть в большие кубики или конструктор, сфотографироваться с ростовыми куклами, а также потанцевать или поиграть с Фиксиками.

Зал СК "Победа" был полон! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многие семьи к участию в мероприятии подошли очень творчески: в зале были замечены забавные поросята, маленькая пчелка, хитрая лисичка, пятнистые жирафики, сказочная феечка, милый лягушонок и другие герои мультиков и детских сказок. Всех, кто пришел на соревнования в необычных костюмах, жюри отметило отдельно.

Семья Ярослава Байрамова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Это наш сын Яринька Байрамов, ему 10,5 месяцев, - рассказал папа малыша Руслан. Семья Байрамовых придумала костюмы по мотивам сказки «Золотой ключик или Приключения Буратино». – Мы узнали о проекте «Комсомольской правды» в интернете, и специально приехали сюда из Краснокамска. Сынок у нас маленький Буратино, я – кто Базилио, а мама – лиса Алиса. Костюмы мы шили сами.

По дорожкам гуляли милые пчелки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А мы из Перми, участие в Чемпионате принимает сын Никита, ему два года восемь месяцев, он сегодня будет Супер-героем, - рассказала мама участника - Надежда. – Участвует в забеге он в первый раз, но мы специально купили ему костюм Супер-героя. Он очень любит бегать, и мы его всегда поддерживаем. А мы с бабушкой будем зайчиками.

Мчались, путались, просто сидели

Первыми предстояло пройти свою спортивную дистанцию самым маленьким – карапузам до года. Когда прозвучала команда «На старт!», в зале началось самое интересное! Кто-то из юных участников полз к финишной ленте, ведь «приманкой» была стоящая за финишной чертой мама, зовущая малыша в свои объятия. Кто-то пытался переползти на соседнюю дорожку, а кто-то сел на старте, и даже не думал куда-то двигаться: сидел и смотрел на своих родителей, которые пытались приманить его разноцветными игрушками, книжками, колокольчиками и даже пачкой кукурузных палочек!

"Приманкой" служили ключи и игрушки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чемпионат по бегу в ползунках - это непередаваемые эмоции! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждый следующий забег удивлял все больше и больше! Чтобы результат малыша был лучшим, родители пускали в ход весь свой креатив: бренчали погремушками, трясли яркими мягкими игрушками, ключами, фотоаппаратами, и даже пультиками от телевизора.

За всем этим милым и веселым действом можно было наблюдать часами: сколько здесь было родительской любви, творчества и гордости за своего малыша!

Плакаты от болельщиков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отметим, даже если малыш просто просидел на старте и даже не пересек финальную ленту, домой без подарка от наших партнеров он не ушел. Ну а самые отличившиеся получили фирменные подарки в различных номинациях от спонсоров Чемпионата.

Но ведь подарки в данном случае - не самое главное, главное – это общение, новые знакомства и светящиеся радостью глаза, которых в СК «Победа» в этот день было море!

Победительница в первой возрастной группе появилась очень неожиданно: пока все малыши ползли свою дистанцию, десятимесячная Алеся успела проползти их целых две.

Победители в номинации до года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Нам 10.5 месяцев, дома мы много тренировались: бегали в коридоре за вкусняшками и за папой и мамой, – рассказала мама победительницы Ирина Рахмангулова. – Это очень здорово, что «Комсомольская правда» проводит такой замечательный Чемпионат. Я впервые узнала об этом и очень рада, что мы приняли в нем участие. А победить удалось, пожалуй, потому, что семья у нас очень спортивная! Папа – легкоатлет и старшая сестра тоже занимается легкой атлетикой. Конкуренция у нас была очень высокая: участников было много, детки очень нарядные и быстро ползали! Мы не ожидали, что выиграем первое место, и благодарим «Комсомольскую правду» за такой прекрасный праздник и массу непередаваемых эмоций!

Карапузов поддержали танцоры

Пока самые маленькие ползали, детки постарше готовились и тренировались. А еще смотрели на юных танцоров, которые выступали, пока строгое жюри подводило итоги.

Юные танцоры всегда поддерживают массовые мероприятия нашей газеты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К слову сказать, массовые мероприятия, которые проводит «Комсомольская правда», всегда поддерживают ребята из группы «Непоседы» театра-студии Елены Зайцевой. На Чемпионате по бегу в ползунках ребята станцевали несколько своих танцев, а хлопали им даже самые маленькие.

Победители в номинации до 2 лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После награждения самых юных участников Чемпионата на дорожку вышли детки постарше. Малыши ползли побыстрей, но и дистанция у них была больше. Для приманивания родители использовали кукол и машинки, а самым быстрым в группе от года до двух стал малыш с необычным именем Найк.

- Нашего сынишку зовут Найк Хмарский, - знакомят со своим маленьким чемпионом мама Анна и папа Аркадий. – А победили мы потому, что мама просто очень хотела выиграть торт, и попросила, чтобы Найк выиграл ей его! Нам полтора года, мы уже ходим в садик, очень любим активные игры, пинаем мяч. Живем рядом с парком и много гуляем со своей собакой джек-рассел. Очень круто, что «Комсомольская правда» организовывает такие мероприятия для семей с маленькими детьми, где можно познакомиться и пообщаться. И спасибо за вкусные подарки!

Самые отличившиеся ушли домой с фирменными подарками от партнеров "Комсомольской правды". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В итоге довольными домой ушли все, ведь мероприятие, которое традиционно проводит наша газета, всегда дарит массу улыбок, счастья, веселья, радости и любви!

А посмотреть полную фотогалерею с мероприятия можно в нашей группе ВКонтакте, перейдя по ссылке.

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

Группа до 1 года

1 место – Алиса Рахмангулова

2 место – Дмитрий Сергеев

3 место – Маргарита Юсупова

«Самая креативная семья» Ярослава Байрамова

«Малыш-философ» Злата Еленева

«Моя команда круче всех» Лев Карнаух

Группа с 1 года до 2 лет

1 место – Найк Хмарский

2 место - Елизавета Некрасова

3 место – Матвей Онянов

Отмечены за креативные костюмы Иван Горбатов (семья морячков), Роман Фадеев (лисицы), Варвара Класс (пчелка), Максим Варченко (единый костюм у всей семьи).

Группа с 2 до 3 лет

1 место – Иван Душкин

2 место – Анна Петрова

3 место – Ярослав Старцев

Отмечены за креативные костюмы Евгения Гилева (семья поварят), Виктория Елаева (бабочка), Никита Ильиных (супергерой), Матвей Орлов (скоморох), Жанна Палкина (лисичка).

Группа с 3 до 4 лет

1 место – Николай Фролов

2 место – Милана Фатеева

3 место – Ярослав Сергеев

Отмечена за креативный костюм Виолетта Анферова (Микки-Маус)

Отмечены в спецноминациях

Самый креативный образ Лев Поликарпов (морской конек)

Самый спортивный малыш Егор Колдомов (Щенячий патруль)

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!» поддерживали:

Компания «ЛЕОВИТ»

Более 25 лет Компания «ЛЕОВИТ» является экспертом в лечебном и профилактическом питании. Сегодня на основе последних научных разработок компания выпустила линейку продуктов для детей с 1 года LEO Kids.

Компания производит лечебные и профилактические кисели: «Успокаивающий», «При простуде», «При кашле», «Общеукрепляющий», «Желудочный» и «Витаминный для глаз».

А также фруктовые батончики - идеальный перекус в дороге или на прогулке.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Сайт компании «ЛЕОВИТ» https://www.leovit.ru/ и https://leokids.leovit.ru/

Группа Вконтакте https://vk.com/leovit.nutrio

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«Суперленд» – это 2500 квадратных метров настоящего счастья! Рай для детей и возможность вернуться в детство для родителей!

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