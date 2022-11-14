Фото: МЧС по Пермскому краю.

Сообщение об очаге загорания в частном доме на ул. Кирова в селе Коса поступило 13 ноября 2022 года в 19:55. Бдительный сосед заметил разгоравшийся пожар. Сообщив об этом в экстренные службы, не теряя драгоценного времени он бросился в дом. В одной из комнат им был обнаружен 68-летний хозяин жилья. Сосед вывел его через дверь на улицу и передал врачам скорой медицинской помощи. С ожогами рук и ног, спасённого на пожаре мужчину госпитализировали в больницу.

«К месту возникновения прибыли силы и средства противопожарной службы Пермского края в количестве четырех человек личного состава и двух единиц техники. По прибытии они установили, что очаг загорания происходит в одной из комнат на площади около 2 квадратных метров. Пожар был локализован в 19:59, потушен – в 20:00. Обстоятельства и причины его возникновения устанавливаются», - прокомментировали чрезвычайное происшествие в Косе сотрудники МЧС.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 13 ноября 2022 года, на территории региона произошло 5 пожаров: по одному – в Перми, Чусовском, Березниковском, Косинском и Пермском округах.

«В результате произошедших пожаров есть травмированные нет, погибших нет. Основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», - пояснили в краевом ведомстве.

Очагами загораний 13 ноября 2022 года стали: дачные и садовые дома - в Кировском районе Перми и Березниках, Пермском округе; неэксплуатируемое строение - в Чусовском округе; жилой дом - в Косинском округе.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 13 ноября 2022 года на территории региона 149 профилактические группы в составе 316 человек осуществили 1178 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 1871 человек, распространили 1309 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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