«Нам такие люди не нужны». Губернаторы в Приволжье дали свой ответ Байдену

В ответ на санкции Байдену запретили въезд в Пензенскую область. Фото: Адам Шульц, commons.wikimedia.org

В годовщину начала специальной военной операции на Украине Госдепартамент США ввел санкции против 48 губернаторов Российской Федерации, в том числе и глав приволжских регионов. Как отреагировали губернаторы на это заявление?

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал свое включение в санкционный список США абсолютно бесполезной мерой, отметив, что его семья не имеет имущества за рубежом.

- Будем считать, что так в Госдепе США оценили поддержку наших бойцов со стороны российских губернаторов. Мы всегда были и будем на стороне России и ее народа. Пусть на Западе об этом не забывают, - отметил Роман Бусаргин.

- Нет, все-таки молодцы американцы, знают, когда приятное сделать! – развеселился, услышав это известие, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. - Год с начала СВО, и вот, наконец-то! А то уж я подумал, что на меня какие-то надежды питают наши «партнеры».

Аналогично отреагировал и губернатор Ульяновской области Алексей Русских:

- «Гуд бай, Америка, о, где я не был никогда»…. В ответ на столь радостную новость сообщаю, что мы продолжаем активно восстанавливать инфраструктуру на подшефных территориях Донбасса. Не прекращается ни на день и сбор дополнительной помощи для наших защитников. Мы все объединились и помогаем фронту. Наше дело правое. Остановят ли лично меня какие-то там санкции и истерики госдепа США? Нет.

- Введение Госдепартаментом США в отношении меня санкций я воспринял с гордостью, - заявил глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев. - Это лишь подтверждает, что мы находимся на правильном пути. На планах по дальнейшему развитию республики эти меры никак не отразятся. Для меня сейчас помощь нашим бойцам, участвующим в специальной военной операции, и жителям вновь присоединенных территорий России - приоритетная задача.

- Американцы опубликовали список настоящих патриотов России, подчеркнул губернатор Кировской области Александр Соколов. - Горд быть в их числе. Благодарю за признание. Курс верный и неизменный, работаем на победу Родины!

- Продолжаем приближать нашу Победу! За матушку Россию, за Мордовию, за наших ребят на передовой!!! – написал глава Мордовии Артем Здунов в своем телеграм-канале.

А губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ответ на санкции США распорядился запретить Байдену и членам его семьи въезд на территорию региона.

- Наш регион не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения. Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у господина Байдена нет и никогда не было. Подозреваю, что и не будет - шансы на исправление крайне невелики. Думаю, это решение поддержат все мои земляки, - написал Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Санкции объявлены также в отношении губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Президент Татарстана Рустам Минниханов был включен в санкционный список США в январе. А губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Чувашии Олег Николаев попали под санкции еще в декабре.

- Включили - значит, все делаем правильно. Списки, пакеты, санкции - эффект ровно обратный тому, которого ждут недружественные страны. Так и продолжим работать по всем направлениям, по всем фронтам, - заявил тогда Дмитрий Азаров.

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