«И говорить по телефону, и пользоваться интернетом». Доступ к цифровым технологиям впервые появился у 4,5 тысяч жителей Пермского края

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мобильная связь и быстрый интернет для жителей сел, пожалуй, даже важнее, чем для горожан. Понимая это, инженеры МегаФона запустили телеком-объекты в населенных пунктах Асово, Бымок, Куземьярово, Соколово, Уймуж, Юбилейный Пермского края. Также стабильный сигнал и 4G-покрытие появилось на территории деревень Новая Казанка и Верх-Шлык.

- Мы видим, что жители сельских территорий активно осваивают цифровые возможности. Наши абоненты, которые недавно получили доступ к современным телеком-услугам, ежедневно уже скачивают объем информации, сравнимый с отправкой 50 тысяч фотографий. Самыми активными пользователями стали жители Куземьярово, Уймужа и Бымка, - рассказал директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.

Сельчане активно пользуются и голосовой связью – ежедневно проговаривают около 3 тысяч минут, в том числе и с помощью современной технологии звонков через интернет VoLTE (Voiceover LTE), благодаря которой абоненты могут без потери качества сигнала одновременно и общаться по телефону, и пользоваться интернетом.

- За 2022 год цифровыми сервисами, благодаря госпрограммам, были обеспечены 96 сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 человек – в совокупности это более 27 тысяч жителей. Также в прошлом году были завершены работы по обеспечению сотовой связью «белых пятен» на автомобильных дорогах общей протяженностью 65 километров. К концу 2025 года мы планируем «закрыть» 99,9 процентов региональных трасс Пермского края, - рассказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

Благодаря партнерству краевых властей и МегаФона в ближайшее время современные услуги мобильной связи появятся еще в 6 населенных пунктах, где проживает от 200 до 500 жителей. Оператор не только построит, но также будет вести постоянную техническую поддержку объектов связи.