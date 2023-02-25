Пермячка Стефания Надымова стала 10-кратной чемпионкой России

Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

На чемпионате России по лыжному двоеборью, который проходит в Нижнем Тагиле, на трамплинном комплексе «Аист», победила пермячка Стефания Надымова.

- Она не оставила шансов соперницам по сумме баллов в прыжках на лыжах с трамплина HS 85-109 и спринтерской гонке на 5 километров, - рассказали в краевом Минспорта.

Это уже 10-я победа Стефании на чемпионатах России. В 2017 году она стала первой в истории чемпионкой в зимних и летних состязаниях по лыжному двоеборью среди женщин. А в 2018 году - первым в истории чемпионом Континентального Кубка Мира по лыжному двоеборью среди женщин.

Также девушка является чемпионкой мира по лыжному двоеборью.

Стефания Надымова родилась и начала заниматься лыжным спортом в Кудымкаре. В 2012 году на Первенстве России по прыжкам на лыжах с трамплина вошла в тройку призеров и была включена в основной состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина.

В 2015 году, получив серьезную травму, собиралась закончить спортивную карьеру, но вернулась на трамплин в новой для себя дисциплине - лыжное двоеборье.

Сейчас она является воспитанницей пермской СШОР «Старт», тренируется под руководством Дениса Тишагина.

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