Пермские фотографы покажут красоты края на выставке в Москве

Чазов, «Ветлан плывет в тумане, как каменный корабль». Фото Александр Чазов

Более 500 фотографий, показывающих уникальные уголки российской природы, представлены в экспозиции Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия», открывшейся в Москве, в «Новой Третьяковке».

- Каждая фотография позволяет совершить путешествие во времени и пространстве, - рассказали организаторы выставки. - Весенние пейзажи юга сменяются фантастическими ландшафтами севера. Вы встречаете рассвет в горах, попадаете в плодородную, населенную множеством птиц пойму Волги, а затем наблюдаете закат в Магаданской области, где заходящее солнце окрашивает розовыми тонами зеркала северных озер. По выставкам фестиваля можно ходить часами, изучая нашу страну и ее уникальную природу.

Восемь мгновений Прикамья

Представлены на выставке работы фотохудожников и из Приволжского округа. В частности, четырех известных фотографов из Пермского края: Павла Жигалова, Александра Чазова, Юрия Чернова, Андрея Чунтомова.

В залах «Новой Третьяковки» Пермскому краю выделен целый зал, где вывешены восемь фотографий, сделанные в Прикамье в разные времена года. Это пейзажи, которые дают представление о величественной природе Урала, о красоте Пермского края. Масштабные фотополотна позволят зрителям очутиться в Каменном городе или на рассветной Сылве, прикоснуться к красоте заповедных мест Вишеры и увидеть Усьвинские столбы, прочувствовать масштабы Колчинского или Помяненного камня.

Выплывающий из тумана Ветлан заснял Александр Чазов.

- Эта фотография так и называется - «Каменный корабль», - рассказал фотограф «Комсомолке». - Но почему-то в экспозиции ее подписали просто «Ветлан». Приятно, что мои работы попадают на эту выставку уже третий раз подряд.

3 марта на выставке в «Новой Третьяковке» состоится день Пермского края, в честь грядущего 300-летия Перми.

Облик Сурского края

Пензенскую область ее жители называют Сурским краем. И его красоты запечатлены на фотографиях, представленных на «Первозданной России» местными фотографами.

Борис Тишулин, «Долина реки Хопер, левого притока Дона, недалеко от истока. Бековский район»

Работу под названием «Долина реки Хопер, левого притока Дона, недалеко от истока. Бековский район» отправил на выставку член Пензенского областного отделения Русского географического общества Борис Тишулин. А Александр Семенко – «Солнце прячется в ромашки. Старое Демкино Шемешейского района».

Александр Семенко, «Солнце прячется в ромашки. Старое Демкино Шемешейского района»

- Данные фотографии характерно отражают облик Сурского края и представляют его природу, - отметили в региональном РГО.

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