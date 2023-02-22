В Пермском крае пропал 13-летний мальчик

Михаил ушел из школы и пропал.

В Березниках пропал 13-летний Михаил Лобанов. Информация об этом появилась в социальной сети, ее разместила сестра мальчика Анастасия.

Девушка рассказала, что Миша не вернулся сегодня из школы. Уроки закончились в 11 часов.

- Ни одноклассники, ни друзья не знают о его местоположении, - сказала Анастасия. - Весь путь просмотрен от школы 1 до дома (Комплекс у пруда). И все близлежащие районы города. Ни на площадках, нигде нет. Телефона у него нет, так как он его потерял. Миша раньше не пропадал, всегда возвращался вовремя.

Был одет в черную куртку и штаны, темно-синяя шапка, ранец черный «Ronaldinho», на ногах зимние ботинки черного цвета.

Особая примета - один из передних зубов сломан наполовину.

Девушка сказала, что мама едет с работы, чтобы сообщить об исчезновении сына в полицию.

Если у вас есть информация о местонахождении Михаила Лобанова, позвоните по телефону: 89223873625 – сестра Анастасия.

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