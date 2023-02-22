Десантник из Перми награжден Орденом Мужества

Аббас Каримкулов с детства знал, что посвятит свою жизнь военному делу.

Военнослужащий из Перми Аббас Каримкулов награжден Орденом Мужества. Награду 26-летний десантник получил во время службы в зоне проведения специальной военной операции.

- Я не удивлен, если честно, что он Орден получил, молодец парень, - говорит о своем воспитаннике тренер спортивной школы армейского рукопашного боя Перми Сергей Мачулин.

Аббас с детства занимался дзюдо, в подростковом возрасте переключился на армейский рукопашный бой.

- Он способный парень, хороший спортсмен, ему присвоено звание мастера спорта по рукопашному бою, а недавно он выиграл Чемпионат армии. Гордимся им очень, - продолжает наставник.

Аббас с детства знал, что посвятит свою жизнь военному делу. И после окончания кадетской школы поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

- Когда у него есть возможность, он приезжает в Пермь и приходит сразу к нам, у него здесь много друзей, - рассказывает тренер. – Аббас с большим уважением к нам относится. - Сказал, если бы не занятия спортом, вряд ли бы он был тем, кто есть сейчас. В нашей школе мы тренируем настоящих мужчин, кто приходит филонить, у нас не задерживается. Да, бывает тяжело, важна дисциплина, но потом это все окупится в жизни.

В прошлом году Аббас Каримкулов бы отправлен в зону СВО. В один из дней во время обстрела наших военных украинской стороной, парень своей смекалкой и смелостью предотвратил смертельную опасность для наших войск. Он задержал разведывательную группу противника.

Двое украинцев, переодевшись в форму наших, привязали на руки опознавательные повязки российских военных и отправились вычислять расположение войск. Планировали сообщить артиллерии, куда бить. Вышли на Аббаса, сообщили, что разведка. Каримкулов заподозрил неладное. Когда враги ушли, он обошел их с другого фланга и задержал. Обезвредил врага, спас себя и жизни своих товарищей.

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