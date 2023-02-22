Пожарный из Прикамья в свой выходной спас соседа из горящего дома

Николай Роготнев работает в МЧС более трех лет, но спасает человека в свой выходной впервые. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

- У меня не было ни средств индивидуальной защиты, ни коллег поблизости, а мне пришлось спасать человека на пожаре, - говорит командир отделения 71 пожарно-спасательной части Николай Роготнев. - Такое в моей практике впервые, когда находясь дома, на отдыхе, и видя, что у соседей по улице беда, я просто не смог стоять в стороне.

21 февраля пожарный Николай Роготнев из Пермского края в свободное от несения службы время спас из горящего дома соседа. ЧП в селе Пелым Кочевского муниципального округа случилось вечером, по соседству с домом, где живет пожарный.

Николай Роготнев первым заметил дым, позвонил коллегам и побежал на место происшествия. У соседа пожарный увидел пламя, вырывающееся из-под крыши пристроя. Огонь быстро распространялся по деревянному строению. И пока к месту ехали 10 человек личного состава и четыре единицы техники, Николай, рискуя собственной жизнью, забрался в дом через окно и увидел в задымленном помещении потерявшего сознание соседа.

- Также, через оконный проем я и вытащил на свежий воздух своего 47-летнего соседа, который к тому времени уже успел надышаться дыма, - рассказывает герой.

Прибывшие через три минуты пожарные подразделения потушили огонь, не допустив распространения пламени на соседние строения. Площадь пожара составила 36 квадратных метров. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

Врачи обнаружили у спасенного мужчины ожог верхних дыхательных путей, но главное, он остался жив!

Николай Роготнев работает в 71 пожарно-спасательной части 14 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Пермскому краю более трех лет. В МЧС планируют поощрить неравнодушного сотрудника.

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